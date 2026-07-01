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Phú Thọ đứng thứ 6 toàn quốc về điểm trung bình Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo dữ liệu phổ điểm trung bình các tỉnh, thành trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Phú Thọ đạt mức 6,21 điểm, xếp thứ 6 toàn quốc, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục ổn định và vị thế trong nhóm các địa phương có kết quả cao trên cả nước.

Phú Thọ đứng thứ 6 toàn quốc về điểm trung bình Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi THPT Việt Trì.

Bảng xếp hạng điểm trung bình cho thấy các vị trí dẫn đầu lần lượt là: Ninh Bình (6,44), Nghệ An (6,37), Hà Nội (6,35), Hà Tĩnh (6,35), Hải Phòng (6,34) và Phú Thọ (6,21). Với kết quả này, Phú Thọ nằm trong nhóm các địa phương có điểm trung bình trên 6,0, phản ánh mặt bằng chất lượng giáo dục khá cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/6/2026, mỗi thí sinh dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Ngữ văn, Toán) và 2 môn lựa chọn theo chương trình giáo dục phổ thông.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là căn cứ để đánh giá chất lượng giáo dục của từng địa phương, đồng thời là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học xét tuyển.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tốt nghiệp THPT Toàn quốc tỉnh Phú Thọ Chất lượng Chương trình giáo dục Kết quả địa phương Ổn định Thí sinh dự thi Bảng xếp hạng
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