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Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng nay, 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi và phổ điểm các môn của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026Thí sinh rời điểm thi sau môn cuối cùng. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Sáng nay (1/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi và phổ điểm các môn của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Phổ điểm các môn như sau:

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Theo TTXVN



 Từ khóa: Tốt nghiệp THPT Bộ giáo dục và đào tạo Công bố điểm thi
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