Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục được khẳng định

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình - đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, phản ánh chất lượng giáo dục phổ thông và công tác tổ chức dạy học của toàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ.

Hơn 99,7% học sinh Phú Thọ đỗ tốt nghiệp.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 45.641 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 99,7%; điểm trung bình các môn thi đạt 6,07 điểm. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh địa bàn tỉnh rộng, số lượng thí sinh lớn, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các khu vực còn có sự khác biệt.

Điểm nổi bật của kỳ thi năm nay là nhiều đơn vị đạt 100% tỷ lệ tốt nghiệp và có điểm trung bình cao. Dẫn đầu toàn tỉnh là THPT Chuyên Vĩnh Phúc với điểm trung bình 8,10, tiếp theo là THPT Yên Lạc đạt 7,48, THPT Chuyên Hùng Vương đạt 7,44, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đạt 7,42 và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình đạt 7,30. Trong nhóm 10 đơn vị có điểm trung bình từ 7,01 điểm trở lên còn có các trường: THPT Lê Xoay, THPT Trần Phú, THPT Ngô Gia Tự, THPT Nguyễn Viết Xuân và THPT Hạ Hòa.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của hệ thống các trường THPT chuyên, đồng thời cho thấy nhiều trường THPT không chuyên cũng duy trì chất lượng giáo dục ổn định, có sự đầu tư bài bản trong công tác ôn tập, bồi dưỡng học sinh.

Qua thống kê cũng cho thấy sự chênh lệch nhất định về chất lượng giáo dục giữa các nhóm trường. Trong khi đa số các trường THPT công lập đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% và điểm trung bình khá cao thì một số Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vẫn có điểm trung bình và tỷ lệ tốt nghiệp thấp hơn. Đây là thực trạng cần tiếp tục được quan tâm nhằm thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, các loại hình cơ sở giáo dục.

Ở góc độ địa phương, nhiều trường thuộc khu vực Vĩnh Phúc tiếp tục khẳng định vị thế với nhiều đơn vị nằm trong nhóm dẫn đầu về điểm trung bình; các trường thuộc khu vực Phú Thọ duy trì chất lượng ổn định, trong đó nhiều trường đạt 100% tỷ lệ tốt nghiệp; các trường thuộc khu vực Hòa Bình có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú đạt kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không chỉ phản ánh chất lượng dạy và học mà còn là minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt của ngành Giáo dục và sự phối hợp hiệu quả của các cấp, ngành trong tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển đồng đều giữa các vùng miền, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn mới.

Thuý Hường