Phú Thọ phát động cuộc thi trực tuyến “Công đoàn trong trái tim tôi” năm 2026

Ngày 2/7, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến “Công đoàn trong trái tim tôi” dành cho cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ https://congdoandatto.org.vn Nội dung tìm hiểu về lịch sử ra đời của Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; cùng những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát động cuộc thi.

Theo kế hoạch, cuộc thi bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 4/7 và kết thúc vào 17 giờ ngày 17/7/2026. Kết quả các vòng thi tuần sẽ được công bố sau 17 giờ thứ Sáu hằng tuần.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở từng tuần thi; đồng thời trao giải chung cuộc Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho những thí sinh xuất sắc nhất. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Theo Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi tìm hiểu kiến thức mà còn là diễn đàn để mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động thể hiện tình cảm, sự gắn bó và niềm tự hào đối với tổ chức Công đoàn; đồng thời góp phần đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, lan tỏa hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Lê Minh