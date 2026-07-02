Thời tiết hôm nay (2-7): Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão​

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10.

Thời tiết hôm nay (2-7): Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Đặc khu Hoàng Sa: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

Đặc khu Trường Sa: Có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

Theo qdnd.vn