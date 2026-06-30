Bế mạc Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Khẳng định bản lĩnh tăng trưởng và đổi mới tư duy quản trị

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 30/6, Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều thách thức, Phú Thọ là một “điểm sáng” trên bản đồ tăng trưởng toàn quốc. Theo công bố chính thức của Cục Thống kê ngày 30/6, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I đạt 9,15%, quý II bứt phá lên 10,95%. Tính chung 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh đạt 10,18%, xếp thứ 7 cả nước và đứng đầu vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy Phú Thọ đã vượt mục tiêu Chính phủ giao và đi đúng kịch bản tăng trưởng mà UBND tỉnh đề ra.

Cùng với đó, chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh tiếp tục được khẳng định khi Phú Thọ vinh dự lọt vào top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước năm 2025 (PCI); đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số Tiếp cận đất đai và thuộc nhóm dẫn đầu về Chính quyền kiến tạo, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Trên tinh thần xây dựng và hành động, Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra giải pháp căn cơ cho 4 bài toán trọng tâm. Trong đó, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh sẽ gắn chặt kết quả giải ngân với việc đánh giá chỉ số hiệu quả công việc (KPI) của người đứng đầu; kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm tiến độ, thay thế nhà thầu yếu kém và áp dụng triệt để cơ chế xử lý hồ sơ một đầu mối.

Với mục tiêu đặt chất lượng lên hàng đầu và tiệm cận với nhà ở thương mại, tỉnh đặt chỉ tiêu hoàn thành 10.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026. Hiện tại có 24 dự án đang được triển khai và dự kiến cuối năm sẽ khởi công thêm 12 dự án. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, tỉnh áp dụng cơ chế “Luồng xanh” để cắt giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục pháp lý; bổ sung 100 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người dân vay mua nhà; đồng thời đa dạng hóa các loại hình nhà ở cho thuê.

Quang cảnh Kỳ họp.

Để giải quyết tận gốc các ách tắc về thủ tục đất đai, tỉnh quyết định sẽ phát động chiến dịch cao điểm “180 ngày đêm” xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026). Kiên quyết cắt giảm thủ tục, siết chặt kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm tình trạng “cò đất” nhũng nhiễu. Đồng thời, tỉnh sẽ kiến nghị mô hình thí điểm Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc cấp xã để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

(Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh)

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 35 nghị quyết quan trọng. Đây là hành lang pháp lý vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Kỳ họp thứ Ba đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua các nghị quyết chuyên đề với sự đồng thuận cao, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo mục tiêu tăng trưởng. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là dồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm là 11%. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, dứt điểm giải phóng mặt bằng và hoàn thành kế hoạch nhà ở xã hội năm 2026. Quyết liệt chuyển đổi số; vận hành hiệu quả cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm để thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho 99/149 dự án tồn đọng trước ngày 31/12/2026. Kịp thời triển khai chính sách thu hút nhân tài; hỗ trợ cán bộ tăng cường cho cơ sở; thực hiện đầy đủ chế độ cho người hoạt động không chuyên trách và nhân viên y tế thôn bản. Chú trọng bảo tồn di sản văn hóa và giữ vững an ninh, quốc phòng. Cùng với đó là siết chặt quản lý tài nguyên, ngân sách, kỷ cương tài chính. Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng chậm tiến độ, lãng phí nguồn lực và thực hiện tinh gọn bộ máy, điều chuyển ngay những cán bộ có tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Toàn cảnh phiên biểu quyết, thông qua các nghị quyết của Kỳ họp.

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết, lời hứa tại phiên chất vấn, giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng của cử tri. Các đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri rộng rãi để báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân Đất Tổ.

Đinh Vũ - Đức Anh