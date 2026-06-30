Chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra (*)

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031

Kính thưa đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh!

Kính thưa các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy!

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trước hết, thay mặt UBND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn HĐND tỉnh đã cơ bản đồng tình với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trình tại Kỳ họp. Hầu hết các ý kiến khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức là nhiều hơn, nhưng chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Cùng với việc đánh giá các kết quả đạt được là tích cực, quan trọng; nhiều vị đại biểu HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập và đóng góp, gợi mở cho UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương những định hướng, giải pháp quan trọng, khả thi, sát thực tiễn trên các lĩnh vực.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Theo chương trình Kỳ họp và được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, tôi trân trọng báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm (trong đó cập nhật số liệu mới công bố của Cục Thống kê) và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề được các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, như sau:

1. Về bối cảnh, tình hình, cơ hội, thách thức đối với công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường do căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là xung đột liên tục tại Trung Đông, gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng chi phí năng lượng, vận tải và logistics.

Trong nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công rất tốt đẹp, tạo khí thế mới, xung lực mới và động lực mới cho phát triển. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì đà tăng trưởng tích cực, tuy nhiên cũng chịu tác động từ những biến động của kinh tế thế giới.

Trong tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt; các sở, ngành, địa phương đang thực hiện nghiêm túc với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội còn đối mặt với những khó khăn, thách thức, nổi bật là:

Thứ nhất, giá các yếu tố đầu vào và chi phí logistics tăng cao, tạo áp lực lên chi phí sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Thứ hai, cầu xuất khẩu suy giảm, biến động tỷ giá tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là khu vực FDI.

Thứ ba, một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ còn gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động có tay nghề, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp. Sức cầu phục hồi chưa vững chắc, ảnh hưởng đến tăng trưởng của khu vực thương mại, dịch vụ.

Thứ tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và một số thủ tục đầu tư thay đổi còn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Thứ năm, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu phát huy hiệu quả nhưng năng lực thực thi của một bộ phận cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, chính quyền cấp xã, cùng với hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và cơ chế phối hợp trong mô hình mới cần tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc vẫn còn một số khó khăn, cần tiếp tục được tháo gỡ.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, khối lượng công việc lớn, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ chiến lược, vừa phải bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Những khó khăn, thách thức đan xen cả từ bên ngoài lẫn nội tại, đã tạo sức ép lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; song cũng là phép thử đối với năng lực quản trị, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

2. Về kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng; sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự lãnh đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương; cùng sự ủng hộ, chia sẻ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nổi bật là:

Thứ nhất, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Theo Công bố chính thức của Cục Thống kê ngày 30/6/2026, GRDP quý I đạt 9,15%, quý II đạt 10,95%, 6 tháng đạt 10,18%, xếp thứ 7 cả nước, thứ nhất Vùng Trung và miền núi phía Bắc và là một trong 9 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng 2 con số, vượt mục tiêu Chính phủ giao (trên 10%) và đạt kịch bản tăng trưởng UBND tỉnh đề ra. Cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá. Trong đó, (i) công nghiệp - xây dựng tăng 14,89%, riêng công nghiệp tăng 15,94%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu; (ii) nông nghiệp tiếp tục ổn định với mức tăng 3,6%; (iii) khu vực dịch vụ phục hồi khá với mức tăng 7,58%; kim ngạch xuất khẩu đạt 22,04 tỷ USD.

Thứ hai, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Đến ngày 29/6/2026, tổng thu ngân sách đạt 34,6 nghìn tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa đạt gần 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,8%, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng thu ngân sách.

Thứ ba, giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt trong điều kiện khó khăn về giải phóng mặt bằng và giá vật liệu xây dựng; tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 29/6/2026 đạt 35,3 % so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao , cao hơn trung bình chung của cả nước (theo số liệu tham khảo của Bộ Tài chính giải ngân đến ngày 29/6/2026, tỷ lệ giải ngân toàn quốc là 29,7%).

Thứ tư, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả đột phá. Vốn FDI đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ, vượt kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước đạt trên 700 triệu USD; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 29,1%. Đáng chú ý, tỉnh đã thu hút nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn, tiêu biểu như Dự án mở rộng sản xuất thiết bị điện tử của BYD (Trung Quốc) và Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang (Nhật Bản), mỗi dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD.

Đây đều là những dự án thuộc lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm chất lượng cao và từng bước đưa Phú Thọ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh, đồng thời khẳng định Phú Thọ đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn lớn, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao, điện tử và công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phú Thọ nằm trong tốp 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước năm 2025 (PCI); đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số Tiếp cận đất đai và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chính quyền kiến tạo và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ năm, công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ theo Quy hoạch tỉnh, nhất là quy hoạch chung xã, phường, quy hoạch đô thị và nông thôn; trong đó đã phê duyệt 15 đồ án quy hoạch, 31 nhiệm vụ quy hoạch.

Tích cực đẩy nhanh tiến độ xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư (trong điều kiện là tỉnh có số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư lớn nhất cả nước sau sáp nhập); đến nay đã sắp xếp, xử lý 1.004/1.542 cơ sở. Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ 149 dự án tồn đọng kéo dài trên Hệ thống 751 (đã giải quyết xong 50 dự án) và tập trung xử lý 26 dự án đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương cho chủ trương.

Thứ sáu, các dự án trọng điểm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, nhất là các công trình hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu công nghiệp và hạ tầng tạo động lực phát triển mới, bảo đảm phân bổ nguồn lực hài hòa, đồng bộ giữa cả ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Tại khu vực Phú Thọ, đã chấp thuận chủ trương đầu tư 3 khu công nghiệp mới gồm: Trung Hà II, Đoan Hùng và Phù Ninh, tạo thêm quỹ đất công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư.

Tại khu vực Vĩnh Phúc, đã khởi công Khu công nghiệp Phúc Yên; tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, phấn đấu hoàn thành các nút giao IC2, IC5 trước ngày 20/6/2027 và hoàn thành, thông xe toàn tuyến đường song hành đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Đối với khu vực Hòa Bình, tập trung triển khai các dự án kết nối liên vùng như tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; đẩy nhanh tiến độ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tuyến liên kết Hòa Bình - Hà Nội; đồng thời khẩn trương chuẩn bị đầu tư Dự án Cầu Hòa Bình 6 và đường dẫn; thu hút dự án công nghệ cao quy mô lớn như dự án của Tập đoàn Meiko 500 triệu USD, từng bước mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực phía Tây của tỉnh.

Thứ bảy, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục là điểm sáng. Tổ chức thành công Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Giáo dục giữ vững vị thế với tỷ lệ học sinh đạt giải quốc gia 83,88%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; tổ chức an toàn, đúng quy định Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Giải quyết việc làm cho 36,8 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68%. Chương trình phát triển NOXH được triển khai tích cực, trong đó đã bổ sung 384 căn hộ vào nguồn cung, chấp thuận đầu tư 06 dự án, khởi công mới 3 dự án; hiện có 16 dự án đang triển khai với tổng quy mô 13.231 căn hộ.

Thứ tám, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ghi nhận kết quả tích cực. Quy mô kinh tế số đạt 22,71% GRDP, đứng thứ 3 cả nước, từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.

Thứ chín, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền đạt kết quả nổi bật; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng (theo KPI) cơ quan hành chính và công chức; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,91%.

Thí điểm hiệu quả cơ chế "Luồng xanh 24 giờ", "Luồng xanh 50%" giải quyết TTHC ( Tính đến tháng 6/2026 có tổng số 76 dự án và nhóm dự án được hưởng cơ chế “luồng xanh”, trong đó 5 TTHC thực hiện cơ chế "luồng xanh 24 giờ”, 18 TTHC thực hiện cơ chế “luồng xanh 50%”). Triển khai có hiệu quả mô hình Cafe doanh nhân sáng thứ 6 hằng tuần.

Thứ mười, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng; thực hiện nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, ký kết 06 bản ghi nhớ hợp tác quốc tế, tổ chức hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, Tây Ban Nha.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã luôn đồng hành, chia sẻ, và tạo điều kiện để UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

3. Về một số hạn chế và khó khăn, thách thức

Mặc dù 6 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận những kết quả tích cực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, và thách thức đang tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với UBND tỉnh, các ngành, các địa phương trong việc tập trung xây dựng, thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả trên các lĩnh vực, như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; một số lĩnh vực chưa đạt tăng trưởng như mục tiêu đề ra như lĩnh vực dịch vụ; một số động lực tăng trưởng truyền thống phát huy hiệu quả dưới mức tiềm năng, trong khi động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả; giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; một số TTHC, dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường còn có mặt bất cập; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, còn khó khăn; tình hình tội phạm công nghệ cao vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... (như đã nêu trong các báo cáo của UBND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp).

4. Về các nội dung đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân quan tâm

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Qua phiên thảo luận tại Tổ đại biểu và các phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nêu những vấn đề rất xác đáng, sát với thực tiễn quản lý nhà nước và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Giám đốc sở, ngành đã nghiêm túc, thẳng thắn trả lời các nội dung giải trình, chất vấn; cơ bản đã làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Sau đây, tôi xin làm rõ thêm 4 vấn đề đang được nhiều đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm. Đây đều là những lĩnh vực trọng tâm, UBND tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, với các giải pháp căn cơ; cụ thể như sau:

4.1. Vấn đề thứ nhất: Việc giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với trưởng kinh tế của tỉnh, là một trong 5 chỉ tiêu KPI của các địa phương. UBND tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ: đầu tư công phải dẫn dắt đầu tư tư, lấy đầu tư công kích hoạt mọi nguồn lực xã hội.

Tổng số vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là 19,9 nghìn tỷ đồng. Tổng số vốn tỉnh đã phân bổ trong năm 2026 là 14,7 nghìn tỷ đồng (chiếm 74%).

Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết (nhưng đã có phương án tổng thể): 5,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 35,2%) để thực hiện đối ứng Chương trình MTQG; hỗ trợ có mục tiêu cho các công trình, dự án, hoàn thiện cơ sở vật chất y tế, giáo dục theo Nghị quyết 71, 72 của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện các dự án quan trọng cấp xã theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy. Ngoài ra, vốn địa phương giao tăng thêm tiền sử dụng đất giao so với dự toán Trung ương giao là 1,9 nghìn tỷ đồng (sẽ thực hiện phân bổ khi phát sinh tăng thu tiền sử dụng đất so với số Trung ương giao).

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức liên tiếp các hội nghị chuyên đề, kiểm điểm tiến độ từng dự án, từng chủ đầu tư; ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các dự án trọng điểm; yêu cầu lập kế hoạch giải ngân và đánh giá theo từng dự án, từng tháng, từng quý; áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục toàn bộ các dự án đầu tư công; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân và coi kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ.

Số vốn giải ngân vốn từ đầu năm đến nay: 7.020,581 tỷ đồng , đạt 35,3 % so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao , cao hơn trung bình chung của cả nước đến thời điểm ngày 29/6/2026 (theo số liệu tham khảo của Bộ Tài chính giải ngân đến ngày 29/6/2026, tỷ lệ giải ngân toàn quốc là 29,7%)

(Sau khi trừ đi 1.282,5 tỷ đồng vốn bố trí cho dự án đường vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội đoạn từ IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh, thì tỷ lệ giải ngân so với HĐND tỉnh giao là 34,0%, so với số vốn Thủ tướng giao là 37,7%; tiếp tục trừ đi 861,3 tỷ đồng tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển vốn NSĐP năm 2026, bảo đảm đủ số vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thì tỷ lệ giải ngân so với HĐND tỉnh giao là 35,5% so với số vốn Thủ tướng giao là 39,5%).

Mặc dù kết quả đã có chuyển biến, nhưng UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận tiến độ này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, và còn chênh lệch về kết quả giải ngân giữa các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, các địa phương.

UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân khách quan có, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Đó là kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn thiếu chủ động, thiếu quyết liệt; sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương chưa thật sự chặt chẽ; công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, xử lý vật liệu xây dựng còn chậm; vẫn còn tình trạng trông chờ, né tránh, sợ trách nhiệm, chưa dám quyết, dám làm trong phạm vi thẩm quyền.

Quan điểm của UBND tỉnh là không chấp nhận tình trạng giải ngân chậm kéo dài, không lấy khó khăn khách quan để biện minh cho sự thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện của một số cơ quan, địa phương. Cùng một cơ chế, cùng một quy định pháp luật, có đơn vị làm tốt nhưng cũng có đơn vị giải ngân rất thấp, thậm chí bằng 0%; điều đó cho thấy vấn đề cốt lõi là tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện của một số cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung quyết liệt các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Thứ hai, tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giá đất, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu; thực hiện hiệu quả, mạnh mẽ cơ chế "luồng xanh" đối với toàn bộ các dự án. Thiết lập cơ chế xử lý hồ sơ theo nguyên tắc "một việc - một đầu mối - một thời hạn"; hồ sơ đầu tư công không được chuyển lòng vòng giữa các cơ quan. Đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền của tỉnh, nếu quá thời hạn mà không có ý kiến thì cơ quan chậm xử lý phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ ba, rà soát toàn bộ danh mục dự án; tăng cường chế độ đánh giá, kiểm điểm tiến độ từng dự án hằng tuần, hằng tháng; công khai bảng xếp hạng giải ngân của từng sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

Thứ tư, ngay đầu quý III sẽ kiên quyết rà soát, điều chuyển ngay kế hoạch vốn của các dự án, chủ đầu tư không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân dưới tiến độ cam kết sang các dự án có khả năng hoàn thành và giải ngân tốt hơn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giữ vốn nhưng không triển khai, trong khi nhiều công trình trọng điểm thiếu vốn để thi công.

Thứ năm, đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để chậm tiến độ kéo dài do nguyên nhân chủ quan, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển nhiệm vụ, thay thế người đứng đầu hoặc giao đơn vị khác có năng lực tiếp nhận dự án; không để một đơn vị yếu làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Rà soát, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ hoặc cố tình kéo dài tiến độ; đưa vào danh sách hạn chế tham gia các dự án sử dụng vốn ngân sách của tỉnh đối với các nhà thầu vi phạm cam kết. Đồng thời xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, né tránh, gây phiền hà hoặc làm chậm tiến độ giải ngân.

Tôi đề nghị các sở, ngành, địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị coi giải ngân vốn đầu tư công là mệnh lệnh hành động trong 6 tháng cuối năm, không ai được đứng ngoài cuộc. Mục tiêu cao nhất là giải ngân hết nguồn vốn được giao, biến nguồn lực đầu tư công thành công trình, thành tăng trưởng, thành việc làm và thành niềm tin của Nhân dân.

4.2. Vấn đề thứ hai: Việc phát triển nhà ở xã hội

Phát triển NOXH là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách; ban hành đồng bộ các kế hoạch, chương trình triển khai; đưa mục tiêu hoàn thành 64.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời giao rõ lộ trình, trách nhiệm cho từng cơ quan, địa phương để tổ chức thực hiện. Quan điểm của UBND tỉnh về phát triển NOXH là:

Thứ nhất, phát triển NOXH không chỉ là thực hiện chính sách an sinh mà còn là giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư, giữ chân người lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Thứ hai, phát triển NOXH phải đồng bộ với quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội; lấy người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng đủ điều kiện làm trung tâm phục vụ; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách trong toàn bộ quá trình đầu tư, phân phối và quản lý NOXH.

Thứ ba, phát triển NOXH phải đặt chất lượng lên hàng đầu, bảo đảm đồng bộ, hiện đại và bền vững. Quan điểm của tỉnh là chất lượng NOXH phải tiệm cận, thậm chí tương đương nhà ở thương mại cùng phân khúc; kiên quyết lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm để triển khai dự án. Việc phát triển NOXH không chỉ chạy theo số lượng để hoàn thành chỉ tiêu, mà phải gắn với quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian sống, các dịch vụ thiết yếu và công tác quản lý, vận hành sau đầu tư, qua đó hình thành các khu dân cư văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống. Riêng các dự án NOXH khu vực trung tâm phải có tầng hầm bảo đảm chỗ đỗ xe, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Chỉ tiêu NOXH năm 2026 của tỉnh là 10.000 căn. Trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 24 dự án với tổng quỹ căn hộ là 17.447 căn. Trong đó có 09/24 dự án khởi công trước năm 2025 với tổng số 4.930 căn (trong đó có 05 dự án đã hoàn thành xây dựng); 12/24 dự án khởi công năm 2025 với tổng số 11.496 căn; 3/24 dự án khởi công trong năm 2026 với tổng số 1.021 căn. Các tháng cuối năm 2026 tiếp tục khởi công 12 dự án với tổng số 10.522 căn. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, đưa toàn bộ dự án NOXH giải quyết theo cơ chế Luồng xanh, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án NOXH, phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị đầu tư và sớm đưa dự án vào khai thác; kiên quyết xử lý đối với các dự án chậm triển khai, chậm đưa sản phẩm vào sử dụng không có lý do chính đáng.

Hai là, tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bổ sung quỹ đất phát triển NOXH, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp (NOXH có thể không nhất thiết ở trung tâm); bảo đảm phát triển đúng nhu cầu thực tế của người lao động, không chỉ tập trung vào nhà ở để bán mà tăng mạnh nguồn cung nhà ở cho thuê với chi phí phù hợp, giám sát chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng mua nhà.

Ba là, xây dựng cơ chế cấp nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay ưu đãi mua, thuê mua NOXH; khẩn trương hoàn thiện mô hình Quỹ nhà ở của tỉnh theo quy định của Chính phủ, tạo thêm một kênh tài chính dài hạn hỗ trợ phát triển NOXH và hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và thực chất (kỳ họp này bổ sung 100 tỷ ủy thác qua Ngân hàng CSXH cho ưu đãi mua, thuê mua NOXH).

Bốn là, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về phát triển đa dạng các loại hình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động và các đối tượng có nhu cầu, UBND tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng Đề án, Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh theo hướng đa dạng hóa các loại hình nhà ở xã hội, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp, khu vực đô thị và những địa bàn có đông công nhân, người lao động; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, đáp ứng nhu cầu thuê nhà ngày càng tăng của người dân.

4.3. Vấn đề thứ ba: Việc xử lý tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư

Đây là vấn đề được cử tri và các vị đại biểu HĐND tỉnh rất quan tâm, đồng thời cũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tỉnh trong thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí và khai thác hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm của UBND tỉnh về sắp xếp, xử lý tài sản công là:

Thứ nhất, việc sắp xếp, xử lý tài sản công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách; thực hiện đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Thứ hai, xử lý tài sản công phải đặt hiệu quả sử dụng lên hàng đầu; gắn với tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy hoạch phát triển của tỉnh và nhu cầu sử dụng thực tế.

Thứ ba, làm nhanh, có lộ trình, phấn đấu hết năm 2026 hoàn thành xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư; nhưng tuyệt đối không vì tiến độ mà buông lỏng nguyên tắc, quy trình và các quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng tài sản công cần sắp xếp, xử lý trên địa bàn tỉnh là rất lớn (là một trong những tỉnh có số lượng lớn nhất cả nước). Đến ngày 12/6/2026, toàn tỉnh đã sắp xếp, xử lý 1.004/1.542 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt khoảng 65% tổng số cơ sở phải xử lý; số còn lại 538 cơ sở tiếp tục hoàn thiện phương án theo quy định.

Đối với các cơ sở chưa hoàn thành xử lý (đã xử lý xong bước 1), 100% đã được chuyển giao cho UBND cấp xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực quản lý, bảo vệ, đồng thời bố trí kinh phí trông coi, bảo quản, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, xuống cấp trong thời gian chờ xử lý bước 2.

Trong quá trình thực hiện, còn một số vướng mắc chủ yếu là: (i) Sau khi hoàn thành sắp xếp bộ máy, nhu cầu sử dụng trụ sở của nhiều cơ quan tiếp tục thay đổi. Một số cơ sở trước đây xác định là dôi dư nhưng nay lại cần bố trí cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc các đơn vị sự nghiệp; ngược lại, một số cơ sở phải điều chỉnh phương án xử lý. Vì vậy, nhiều phương án đã được phê duyệt trước đây phải rà soát, cập nhật lại để phù hợp với thực tiễn. (ii) Việc xử lý tài sản công phải đồng thời thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, chuyển đổi công năng, giao đất, cho thuê đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; nhiều trường hợp còn vướng mắc về cơ chế xử lý tài sản gắn liền với đất hoặc phải chờ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Hiện nay, trong 422/538 cơ sở nhà, đất do UBND cấp xã tiếp nhận quản lý, đã có 379 cơ sở xây dựng phương án giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; 34 cơ sở đề nghị chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác; 09 cơ sở dự kiến điều chuyển, chuyển đổi công năng sang nhà văn hóa, cơ sở giáo dục và các công trình phục vụ cộng đồng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Một là, rà soát toàn bộ các phương án xử lý đã được phê duyệt, ưu tiên bố trí các cơ sở phù hợp cho y tế, giáo dục, văn hóa, quốc phòng, an ninh và các thiết chế cộng đồng.

Hai là, ban hành kế hoạch sắp xếp tài sản dôi dư; đẩy nhanh việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá và khai thác các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng; vận dụng các cơ chế tại Nghị quyết 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ về chính sách đặc thù xử lý nhà, đất đôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để rút ngắn thời gian xử lý và gắn trách nhiệm đánh giá KPI của người đứng đầu.

Ba là, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng đối với các cơ sở phù hợp để sớm đưa tài sản vào khai thác hiệu quả. Đồng thời, công khai tiến độ xử lý từng cơ sở nhà, đất; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc lợi dụng việc sắp xếp tài sản công để trục lợi.

4.4. Vấn đề thứ tư: Về công tác quản lý đất đai, bồi thường, GPMB, giải quyết TTHC về đất đai

Đây là nhóm vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, môi trường đầu tư và sự phát triển bền vững của tỉnh. UBND tỉnh xác định rõ đây cũng là những lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới. Quan điểm xuyên suốt của UBND tỉnh là:

(i) Quản lý đất đai phải chặt chẽ, minh bạch, khoa học, hiện đại, lấy dữ liệu số làm nền tảng; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển nhưng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

(ii) Siết chặt kỷ cương; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, trục lợi chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 02 hội nghị trực tiếp với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 148 xã, phường để quán triệt chỉ đạo, yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Gầy đây ngày 26/6/2026, Hội nghị có sự chủ trì, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Hiện nay, UBND tỉnh đang tập trung triển khai quyết liệt Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phát động Chiến dịch cao điểm “180 ngày đêm” cập nhật, làm giàu và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026; phấn đấu hoàn thành theo yêu cầu của Trung ương trong tháng 12/2026.

* Đối với công tác GPMB, UBND tỉnh xác định đây là khâu đột phá để triển khai các dự án trọng điểm về giao thông, khu công nghiệp, đô thị và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng GPMB vẫn là điểm nghẽn. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, xác định các tái định cư và sự đồng thuận của một bộ phận người dân còn cần nhiều thời gian; cơ sở dữ liệu đất đai chưa hoàn toàn đồng bộ; còn diễn ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng, tạo lập tài sản trái phép. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất; kiên quyết không để phát sinh tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập tài sản trái phép để trục lợi chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (vừa qua UBND tỉnh đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy làm việc với xã Tam Đảo về vấn đề này).

Thứ hai, thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình từ xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm, xác định giá đất đến lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, nhất là tại các dự án trọng điểm, dự án tạo động lực phát triển của tỉnh; ưu tiên nguồn NSNN đầu tư các khu tái định cư trên tinh thần là tái định cư phải hoàn thành trước, bảo đảm người dân có nơi ở tốt hơn trước khi thu hồi đất.

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng; không để phát sinh các vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng". Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng ở cơ sở.

* Đối với công tác giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai

Công tác giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thời gian qua mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Khối lượng hồ sơ tăng cao, trong khi việc bàn giao hồ sơ, cơ sở dữ liệu, tổ chức bộ máy và nhân lực ở một số địa phương còn trong quá trình hoàn thiện; cơ sở dữ liệu đất đai chưa đồng bộ, nhiều địa phương vẫn quản lý hồ sơ giấy, dẫn đến thời gian giải quyết một số thủ tục còn kéo dài, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động, xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình giải quyết TTHC về đất đai; tập trung tháo gỡ những khâu còn chậm; đặc biệt là tổ chức thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm giải quyết dứt điểm hồ sơ đất đai quá hạn, tồn đọng kéo dài trên toàn tỉnh. Đến thời điểm kết thúc chiến dịch, cơ bản giải quyết dứt điểm 8.620 hồ sơ quá hạn về đất đai.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình và thời gian giải quyết đối với TTHC về đất đai; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Thứ hai, triển khai quyết liệt Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ trên toàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, giảm thời gian xác minh hồ sơ, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất trong quản lý đất đai.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai và giải quyết TTHC; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ hoặc né tránh trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ. Đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Thứ tư, đề nghị cơ quan Thuế thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ theo thời gian cam kết; ứng dụng dữ liệu số để tự động hóa việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ đủ điều kiện; giảm tối đa thời gian chờ giữa các khâu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Thứ năm, tổng kết, đánh giá việc vận hành mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; trên cơ sở đó kiến nghị Trung ương tổ chức mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai là bộ phận thuộc cấp xã để nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết thủ tục đất đai ngay từ cơ sở.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2026

5.1. Về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh:

Một là, tiếp tục thực hiện phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương theo tinh thần 6 rõ; bám sát thực tiễn, làm việc trực diện với các vấn đề khó khăn, vướng mắc; chuyển mạnh từ "quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính" sang "quản trị dựa trên kết quả", từ "đánh giá bằng báo cáo hình thức" sang "đánh giá bằng sản phẩm cụ thể" và "tác động xã hội thực chất"

Hai là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các sở, ngành, địa phương gắn với phân bổ nguồn lực và tổ chức kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật thực thi công vụ.

5.2. Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Một là, tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Đề án tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030; tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% của cả năm 2026; chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời; thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung nguồn lực triển khai các công trình, dự án trọng điểm; quyết liệt giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về đất đai, vật liệu xây dựng và các thủ tục đầu tư để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Ba là, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách TTHC, trong đó triển khai mạnh mẽ hơn cơ chế "luồng xanh"; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình "Cà phê doanh nhân", đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bốn là, tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch; đẩy nhanh phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển NOXH năm 2026, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu hoàn thành 64.400 căn NOXH đến năm 2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao

Năm là, tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; triển khai quyết liệt Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành Chiến dịch "180 ngày đêm" xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng yêu cầu của Trung ương; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

Sáu là, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong các ngành, lĩnh vực; trong đó hoàn thiện các cơ sở dữ liệu các lĩnh vực trọng điểm như đất đai, quản lý tài sản công, giải quyết TTHC, giám sát điều hành tăng trưởng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bảy là, đẩy nhanh tiến độ và cơ bản hoàn thành xử lý 538 cơ sở nhà, đất dôi dư; sắp xếp, điều chuyển, khai thác hiệu quả tài sản công theo đúng quy định; phát huy tối đa nguồn lực đất đai, tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tám là, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư, nhất là các dự án tồn đọng, kéo dài. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29 của Quốc hội, Nghị định số 147 của Chính phủ và các cơ chế, chính sách liên quan. Phấn đấu hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 99 dự án trong tổng số 149 dự án đã rà soát, cập nhật trên Hệ thống 751 trước ngày 31/12/2026.

Chín là, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Kiên quyết điều chuyển cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, né tránh nhiệm vụ, không dám tham mưu, không dám làm, không dám thực hiện. Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Mười là, tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết việc làm và đào tạo nghề; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự đồng hành, ủng hộ, giám sát của HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất nặng nề nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!