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Thổ Tang tăng cường lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho Nhân dân

Sáng 14/8, tại Nhà văn hóa thôn Lâm Mới, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Thổ Tang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân các thôn: Lâm Mới, Thượng Trưng, Minh Đức, Phú Trưng và Phú Thứ. Đây là lần thứ 2 lãnh đạo xã tổ chức đối thoại với người dân trên địa bàn.

Thổ Tang tăng cường lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho Nhân dân

Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Nhân dân 5 thôn đã đóng góp 29 lượt ý kiến với 56 nội dung kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống. Trong đó, nhiều ý kiến đề cập đến công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi; đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng và hệ thống tiêu úng; công tác vệ sinh môi trường nông thôn, thu gom rác thải, cung cấp nước sạch; nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, truyền thanh cơ sở và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thôn...

Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, đồng chí Khổng Đình Trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời khẳng định những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp đầy đủ để báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết và thông tin sớm nhất đến Nhân dân.

Thổ Tang tăng cường lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho Nhân dânCử tri thẳng thắn kiến nghị các vấn đề cấp thiết về đất đai, hạ tầng và môi trường.

Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân là cơ hội để người dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và kỷ cương hành chính ngay từ cơ sở.

Ngọc Thắng


Ngọc Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kỷ cương hành chính Vệ sinh môi trường Hạ tầng giao thông Hội nghị đối thoại Kiến nghị Thiết chế văn hóa Quản lý nhà nước Trách nhiệm
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