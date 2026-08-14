Thượng Cốc chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ

Xác định tạo nguồn là khâu quan trọng trong công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã Thượng Cốc triển khai nhiều giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ngay từ cơ sở. Trong đó, chú trọng lực lượng trẻ, những nhân tố tích cực trong lao động, sản xuất, trường học và khu vực ngoài công lập, bảo đảm phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng.

Ở Chi bộ thôn Trang, nơi người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, công tác phát triển đảng viên được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Chi bộ hiện có 36 đảng viên, từ đầu năm đến nay đã kết nạp 2 đảng viên mới.

Theo Bí thư chi bộ Văn Dim, nguồn phát triển Đảng ở nông thôn không phải lúc nào cũng dồi dào, bởi một bộ phận thanh niên đi làm ăn xa. Chi bộ chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực, nhất là những quần chúng trẻ có ý thức vươn lên, tích cực tham gia hoạt động của thôn và có uy tín trong cộng đồng.

Chi bộ Trường Mầm non tư thục Tuấn Khánh tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Nếu Chi bộ thôn Trang cho thấy sự chủ động tạo nguồn từ khu dân cư thì Chi bộ Trường Mầm non tư thục Tuấn Khánh lại là minh chứng cho việc mở rộng công tác phát triển đảng viên ở khu vực ngoài công lập. Từ khi thành lập, chi bộ luôn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và những người lao động gắn bó với hoạt động của nhà trường. Năm 2025, chi bộ kết nạp 3 đảng viên. 6 tháng đầu năm 2026, chi bộ kết nạp 1 đảng viên, hiện còn 2 quần chúng dự kiến được xem xét kết nạp trong 6 tháng cuối năm.

Là đảng viên mới của chi bộ Trường Mầm non tư thục Tuấn Khánh, đồng chí Trần Thị Mai chia sẻ: “Trở thành đảng viên không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để bản thân tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc”.

Đảng bộ xã Thượng Cốc hiện có 16 chi bộ trực thuộc, 6 đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở với 965 đảng viên. Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Thượng Cốc theo dõi công tác phát triển đảng viên.

Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 30 đảng viên trong năm 2026, ngay từ đầu năm, Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng rà soát nguồn, chủ động phát hiện những quần chúng ưu tú từ thực tiễn lao động, sản xuất, công tác và các phong trào thi đua ở địa phương. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn được thực hiện theo hướng thường xuyên, liên tục, tránh bị động, nhất là đối với những chi bộ có ít nguồn phát triển Đảng.

Năm 2026, toàn xã có 63 quần chúng đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đã có 51 quần chúng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 22 đảng viên mới, đạt 73% chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Cốc cho biết: “Phát triển đảng viên phải được thực hiện chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ cơ sở; trong đó lấy chất lượng làm trọng tâm, không chạy theo số lượng. Đảng ủy xã xác định, bên cạnh nguồn hiện có, cần quan tâm tạo nguồn lâu dài, nhất là lực lượng trẻ, đoàn viên, những quần chúng tiêu biểu trong lao động sản xuất, trường học và khu vực ngoài công lập. Đây không chỉ là giải pháp góp phần hoàn thành chỉ tiêu mà còn tạo nền tảng xây dựng đội ngũ kế cận, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đinh Thắng