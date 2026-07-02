Triển khai kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ngày 2/7, tại Trường Đại học Hùng Vương, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố các quyết định của UBND tỉnh về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên; phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đối tượng được xét thăng hạng là giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp công lập, xét từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, hồ sơ và các mốc thời gian thực hiện, đồng thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Hội nghị nhằm quán triệt các quy định, hướng dẫn quy trình tổ chức xét thăng hạng, bảo đảm việc triển khai thống nhất, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đồng thời giúp các xã, phường và cơ sở giáo dục công lập nắm vững quy trình thực hiện, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Quân