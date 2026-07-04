Trên 233.300 người được hướng dẫn kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID

Sau 2 tháng (từ ngày 5/5 - 4/7) triển khai đợt cao điểm cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, ngành Y tế Phú Thọ đã ghi nhận những kết quả tích cực.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy hướng dẫn người dân kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Thống kê trong kỳ, có 742.217 lượt người đến khám bệnh, trong đó, 522.863 người đã có tài khoản VNeID mức độ 2.

Các đơn vị đã hướng dẫn trực tiếp 233.358 người bệnh, người nhà bệnh nhân thực hiện tích hợp, kích hoạt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Trong đó, hỗ trợ thành công 165.579 trường hợp tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Các đơn vị đã bố trí 600 cán bộ hỗ trợ tại 264 điểm/bàn hướng dẫn. Bình quân mỗi cán bộ thực hiện khoảng 388 lượt hỗ trợ. Bình quân mỗi điểm/bàn hướng dẫn có khoảng 2,2 cán bộ tham gia hỗ trợ.

Sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên ứng dụng VNeID là bước chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế.

Thời gian tới, ngành Y tế Phú Thọ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước chuyển đổi số quan trọng trong lĩnh vực y tế, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Gia Thái