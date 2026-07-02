Khảo sát Dự án đường Vành đai 5 qua tỉnh Phú Thọ

Chiều 2/7, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa và làm việc với UBND các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Mạnh - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội là công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 235,7 nghìn tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 321 km qua 7 địa phương, gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình.

Tuyến đường được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, kết hợp hệ thống đường song hành theo quy hoạch của các địa phương, riêng đoạn qua tỉnh Thái Nguyên quy mô 4 làn xe. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm thủ đô, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, logistics và mở rộng không gian phát triển của vùng thủ đô.

Đối với tỉnh Phú Thọ, theo phương án nghiên cứu tiền khả thi, tuyến vành đai 5 đi qua địa bàn tỉnh có tổng chiều dài khoảng 90,53 km, gồm các đoạn qua địa bàn Hòa Bình cũ và Vĩnh Phúc cũ. Dự án được đầu tư với quy mô 6 làn xe cao tốc, kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như: cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2, Quốc lộ 2C, cầu Vĩnh Thịnh và các tuyến đường tỉnh. Dự án góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối liên vùng, tạo dư địa phát triển các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ logistics của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và lãnh đạo các tỉnh có dự án đi qua đề nghị: Các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu tham mưu Quốc hội, Chính phủ xây dựng cơ chế đặc thù để triển khai dự án; tính toán cụ thể nguồn vật liệu đất đắp; quy hoạch vị trí đổ thải phù hợp tránh làm tăng chi phí đầu tư dự án; xem xét mở rộng quy mô đường song hành theo quy hoạch, bổ sung một số nút giao kết nối với các khu công nghiệp, khu đô thị; nghiên cứu giải pháp thiết kế phù hợp đối với một số đoạn tuyến có điều kiện địa hình đặc thù...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thuý Chinh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn ghi nhận sự chủ động của các bộ, ngành, tỉnh Phú Thọ và các địa phương trong công tác phối hợp chuẩn bị đầu tư dự án. Đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các địa phương và sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát thực địa tại khu vực đầu cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C (xã Vĩnh Phú), kiểm tra hướng tuyến dự kiến của dự án qua địa bàn tỉnh.

Thúy Hường