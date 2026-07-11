Nghị quyết số 57 - Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng hai con số

Quán triệt sâu sắc tầm nhìn chiến lược của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo quyết liệt việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, tạo đà hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số . Với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Phú Thọ liên tục nằm trong nhóm 3 địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ được giao trên Hệ thống giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những điểm sáng dẫn đầu cả nước với những chuyển biến đáng ghi nhận.

Vận hành Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng số, tạo nền tảng cho phát triển số toàn diện. Đến nay, 100% xã, phường đã được phủ cáp quang băng rộng; tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 98% diện tích; gần 1.000 trạm 5G mới được phát triển, tăng gấp 7 lần so với trước tháng 7/2025, phủ toàn bộ đô thị trung tâm, khu công nghiệp; tỉnh không còn thôn lõm sóng.

Các nền tảng số được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, “liên thông 4 trục 2 cấp”. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 9 8 %; tỷ lệ xử lý văn bản điện tử tại các cơ quan Đảng đạt trên 94%, đứng đầu cả nước.

Đặc biệt, tỉnh xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ dựa trên dữ liệu thời gian thực. Hệ thống tích hợp AI vào phân tích dữ liệu, giúp cảnh báo sớm, hỗ trợ chính quyền kịp thời nhận diện, tháo gỡ điểm nghẽn trong chỉ đạo, điều hành.

Trong nỗ lực chung, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương. Quy mô kinh tế số ước chiếm 22,7% GRDP, xếp thứ 3/34 cả nước.

Toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp công nghệ số. Riêng sản xuất điện tử, máy tính và sản phẩm quang học chiếm trên 38% quy mô toàn ngành công nghiệp. Giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD. Ngày càng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng hoạt động trên môi trường số.

Kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế Phú Thọ.

Phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy người dân hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.

Đến nay, Phú Thọ có hơn 3,1 triệu công dân được cấp căn cước; trên 2,4 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt; 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; 100% trường phổ thông sử dụng hệ thống quản lý và học liệu số.

Các mô hình “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Làng số” và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng đang góp phần nâng cao kỹ năng số, từng bước thu hẹp khoảng cách số trong xã hội.

Thực tế cho thấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. toàn tỉnh hiện có 63 tổ chức khoa học và công nghệ; 23 trường đại học, cao đẳng; 20 viện, trung tâm nghiên cứu cùng 31 doanh nghiệp khoa học công nghệ và công nghệ cao. Phương thức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang chuyển mạnh sang hình thức đặt hàng theo kết quả đầu ra có thể đo lường; trong đó, ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ mới, nhất là công nghệ số.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 57 đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng giúp Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng hai con số và hình thành các mô hình tăng trưởng mới. Tỉnh nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu. Tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP ước năm 2025 đạt khoảng 50%.

6 tháng đầu năm nay, GRDP của tỉnh tăng 10,18% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh Phú Thọ tiếp tục đà tăng trưởng hai con số.

Năm 2026, tỉnh tập trung giải quyết 6 “bài toán lớn”, được cấu trúc theo 3 trụ cột xuyên suốt: Nâng cao năng lực hệ thống quản trị; phát triển kinh tế gắn với lợi thế địa phương; đảm bảo phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi tự nhiên.

Để giải các “bài toán lớn”, Phú Thọ lựa chọn cách tiếp cận đồng bộ: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; phát huy hiệu quả mô hình liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thu hút các nhà đầu tư chiến lược FDI, các tập đoàn công nghiệp, công nghệ cao trong nước vào phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và dịch vụ thương mại.

Với khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Phú Thọ sẵn sàng bứt phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Duy Thành