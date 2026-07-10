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Xã Vĩnh Tường đã hoàn thành 13/29 chỉ tiêu năm 2026

Chiều 10/7, Đảng ủy xã Vĩnh Tường tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Xã Vĩnh Tường đã hoàn thành 13/29 chỉ tiêu năm 2026Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Vĩnh Tường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hoàn thành sắp xếp thôn dân cư, đảm bảo dân chủ, công khai.

Xã Vĩnh Tường đã hoàn thành 13/29 chỉ tiêu năm 2026, các chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 50%; kết nạp 60 đảng viên mới, đạt 63,1% chỉ tiêu giao. Phát triển kinh tế - xã hội và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đạt kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm 6 tháng đầu năm ước đạt trên 2.392 tỷ đồng, đạt 56% so với kế hoạch; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 258 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy xã Vĩnh Tường xác định tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao đời sống người dân. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thu Hoài - Đức Thiện


Thu Hoài - Đức Thiện

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND UBND tỉnh Chỉ tiêu bầu cử đại biểu Quốc hội công tác xây dựng Đảng nhiệm vụ xây dựng Đảng Tường Ban thường vụ tỉnh ủy Triển khai nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp
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