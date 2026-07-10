Đảng ủy xã Thái Hòa trao tặng Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên

Sáng 10/7, Đảng ủy xã Thái Hòa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng (đợt 19/5/2026) cho 29 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Trong đợt này, có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; các đảng viên còn lại được trao Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thái Hòa trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã khẳng định, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng là những đảng viên ưu tú, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển địa phương và là tấm gương sáng để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Lãnh đạo Đảng ủy xã mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần phát triển xã Thái Hòa văn minh, giàu đẹp.

Kim Liên - Đức Thiện