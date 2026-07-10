Kim Bôi phấn đấu trở thành đơn vị hành chính phường

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Bôi đặt mục tiêu đến năm 2030, xã đạt tiêu chí đơn vị hành chính phường. Để hoàn thành mục tiêu, Kim Bôi đang tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tập trung phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ, du lịch, đưa Kim Bôi thành xã trọng điểm về du lịch của tỉnh Phú Thọ...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Kim Bôi xác định là nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Xã chú trọng đầu tư hạ tầng số, nền tảng số vận hành ổn định. Kết quả, 100% văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được trao đổi dưới dạng điện tử và ký số theo quy định; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 92,23%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Công tác quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tiếp tục được tăng cường; đã rà soát, cập nhật 3.947 trường dữ liệu đất đai vào hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Phong trào chuyển đổi số trong cộng đồng được triển khai hiệu quả. Toàn xã duy trì hoạt động của 38 tổ công nghệ số cộng đồng; tiếp tục thực hiện các mô hình “Gia đình số”, “Chợ số không dùng tiền mặt”, phong trào “Bình dân học vụ số”. Đến nay đã phổ cập kỹ năng số cho 14.150 người dân, đạt 40,76% dân số.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Bôi đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Bôi, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã đã được niêm yết công khai bằng hình thức mã QR. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tiếp nhận và giải quyết 3.043 hồ sơ. Công tác công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính được tăng cường; 100% phản ánh, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Trung tâm hiện được VNPT hỗ trợ 1 kỹ thuật viên thường trực nhằm bảo đảm phần mềm và đường truyền hoạt động ổn định, thông suốt.

Công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến tích cực. Hiện nay, xã có 435 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, UBND xã Kim Bôi đạt 96,98 điểm. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch đạt 18/18 điểm; tiến độ giải quyết đạt 19,45/20 điểm; dịch vụ công trực tuyến đạt 10/12 điểm; thanh toán trực tuyến đạt 10/10 điểm; chỉ số mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm; số hóa hồ sơ đạt 21,52/22 điểm. Đây là những chuyển biến tích cực trong nỗ lực chuyển đổi số của địa phương.

Tập trung xây dựng hạ tầng

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, xã tập trung thực hiện khâu đột phá về hoàn thiện hạ tầng. Năm 2026, xã thực hiện 46 dự án đầu tư công, gồm 39 công trình chuyển tiếp và 7 dự án khởi công mới. Trong đó, các công trình đầu tư xây dựng mới năm 2026 đã có quyết định phê duyệt, đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công xây dựng theo kế hoạch đề ra.

Hạ tầng các khu đô thị trên địa bàn được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang, hiện đại.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tập trung triển khai khẩn trương, đúng quy định tại nhiều dự án trên địa bàn. Điển hình như: Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 94% khối lượng, phần còn lại đang thực hiện niêm yết công khai phương án bồi thường. Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 103,35 ha đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã kiểm kê khoảng 44,06% diện tích bị ảnh hưởng. Dự án Khu tái định cư xã Kim Bôi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 16/16 hộ...

Hạ tầng được quan tâm đầu tư tạo nền tảng vững chắc để địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực, trên địa bàn có 6 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 147 doanh nghiệp, đạt 98% chỉ tiêu kế hoạch năm. Hoạt động du lịch có mức tăng trưởng khá, thu hút khoảng 196 nghìn lượt khách du lịch đến địa bàn. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 58,3 tỷ đồng, đạt 108% dự toán tỉnh giao.

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội đang tạo đà thuận lợi để xã Kim Bôi từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, xã đạt tiêu chí đơn vị hành chính phường.

Nhờ tập trung phát triển kinh tế đúng hướng, cơ cấu lao động tại xã Kim Bôi đang có sự chuyển dịch tích cực. T ổng số lao động trên địa bàn 24.771 người . T rong đó, lao động nông nghiệp 5.225 người, chiếm 21,0%; lao động công nghiệp - xây dựng 8.954 người, chiếm 36,1%; lao động dịch vụ - thương mại 10.592 người, chiếm 42,9%. Tỷ trọng lao động phi nông nghiệp đạt 79,0%, phản ánh xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Dương Liễu