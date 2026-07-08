Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Chiều 8/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số, tạo chuyển biến rõ nét về năng lực sử dụng dịch vụ số thiết yếu của người dân và đổi mới phương thức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc triển khai bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh; đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ dữ liệu đánh giá”; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhất trí với Tờ trình và dự thảo kế hoạch do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy xây dựng.

Để phong trào đạt hiệu quả cao, đồng chí lưu ý 5 định hướng lớn, yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ phong trào “Bình dân học vụ số” với nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, tập trung triển khai từ cấp xã, phường; phổ cập kỹ năng sử dụng các dịch vụ số thiết yếu cho người dân; phát huy vai trò nòng cốt của Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng học sinh, sinh viên và các lực lượng trực tiếp hỗ trợ tại cơ sở.

Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phong trào dựa trên nền tảng dữ liệu khoa học.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông; định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống tuyên giáo và dân vận cơ sở, các địa phương, đơn vị tăng cường thời lượng, số lượng tin bài phản ánh về các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình “Đại sứ số” trong triển khai phong trào.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới từng đối tượng đặc thù; lựa chọn, nhân rộng các mô hình điểm; chủ động xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng số cơ bản theo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đồng thời, khẩn trương triển khai xây dựng, hướng dẫn Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” theo đúng quy định của Trung ương. Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan căn cứ Kế hoạch để phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng do Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo, gồm: Chủ trương khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; phê duyệt dự toán và cấp kinh phí quản lý, vận hành hồ chứa nước Cánh Tạng (xã Yên Phú) năm 2026; bổ sung kinh phí cho các đơn vị để đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2026; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Bảo Nam tại phường Kỳ Sơn; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến tránh trung tâm xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đinh Vũ