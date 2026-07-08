Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN)

Theo các báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm nay, các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nỗ lực để triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nổi bật.

Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị-xã hội, đánh dấu bước phát triển mới khi thực hiện mô hình mới.

Đáng chú ý, trên cơ sở Quyết định số 171-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 20/5, Đảng ủy đã kịp thời ban hành các quyết định về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của tập thể Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 để bảo đảm triển khai các nhiệm vụ chính trị đúng quy trình, quy định.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý, trong 6 tháng cuối năm 2026 và thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần tập trung khắc phục, sửa chữa những bất cập, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ đã được chỉ ra; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công tác.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng bộ lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; yêu cầu các hội quần chúng chuẩn bị Đại hội bám sát các quyết định của Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo công tác tinh gọn tổ chức bộ máy từng cơ quan, với trọng tâm là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí bảo đảm tinh gọn, đúng tôn chỉ, mục đích; rà soát các tổ chức pháp nhân trực thuộc của các hội quần chúng; đặc biệt lãnh đạo triển khai quyết liệt chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị.

Theo nhandan.vn