Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 7/7, Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của cơ quan Đảng ủy, trong 6 tháng đầu năm, tập thể cơ quan Đảng ủy luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác tham mưu tiếp tục được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy đã tích cực tham mưu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác cơ bản được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và vượt yêu cầu đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng cuối năm 2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy tập trung rà soát chương trình công tác năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I để có kế hoạch tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các nội dung được phân công. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời chú trọng trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản để giảm tải thủ tục giấy tờ. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

Tại hội nghị, Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cũng thông qua dự thảo quy định quy trình xử lý văn bản điện tử thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp.

Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026.

Nhân dịp này, Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, nhằm góp phần chia sẻ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lưu Trường