Lan tỏa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhanh chóng đi vào cuộc sống đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh. Từ việc cụ thể hóa các chương trình hành động đến đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, MTTQ luôn khẳng định vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Người dân phường Hòa Bình được hướng dẫn gửi ý kiến đóng góp trên nền tảng mặt trận số.

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các xã, phường, đặc khu theo các cụm thi đua.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Từng nội dung được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng đơn vị.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống Mặt trận là phải hướng mạnh hơn về cơ sở, bám sát khu dân cư, nắm chắc tình hình Nhân dân ngay từ địa bàn xã, phường. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội: Gần dân, sát dân, lắng nghe dân và hành động vì Nhân dân.

Để Nghị quyết nhanh chóng lan tỏa, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt. Bên cạnh các hội nghị quán triệt, nội dung Nghị quyết được phổ biến rộng rãi qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm Zalo khu dân cư, nền tảng “Mặt trận số”, mạng xã hội và nhiều kênh thông tin trực tuyến, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân dễ tiếp cận.

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, các chương trình hành động tiếp tục được cụ thể hóa thành những phong trào thiết thực như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng và xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, hạnh phúc. Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội lần này là tiếp tục quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc triển khai mô hình “tự quản - tự chủ - tự giám sát” tại cộng đồng dân cư; thực hiện đầy đủ phương châm “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng”, gắn với tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát” nhằm bảo đảm tính minh bạch trong triển khai các chương trình, dự án, đồng thời chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của Nhân dân 24/7 thông qua nền tảng “Mặt trận số”. Cùng với đó, chương trình “Tháng nghe dân nói” sẽ được triển khai thường xuyên, tạo diễn đàn để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Dấu ấn nổi bật của Đại hội lần thứ XI là lần đầu tiên bổ sung Chương trình hành động về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam. Đây được xem là bước đi phù hợp với yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời mở ra không gian hoạt động mới cho Mặt trận trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia.

MTTQ các cấp tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về đoàn viên, hội viên, thành viên; xây dựng cơ sở dữ liệu tình hình Nhân dân, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát triển phần mềm quản lý các nguồn quỹ, bản đồ tương tác dân sinh và hệ thống quản lý phong trào thi đua; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Với 15 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động toàn diện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã tạo nền tảng để hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Việc khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực quan trọng để Phú Thọ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới chào mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Phương Thanh