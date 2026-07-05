Yên Thủy tạo đà phát triển

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, hệ thống chính trị của xã Yên Thủy từng bước được kiện toàn, tổ chức bộ máy cơ bản ổn định, các chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết nhanh chóng được triển khai, bước đầu tạo được những dấu ấn tích cực.

Đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu xây dựng xã Yên Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay sau đại hội, xã tập trung huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức 6 kỳ họp định kỳ và các kỳ họp bất thường để cho ý kiến vào một số nội dung theo chương trình công tác. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã tích cực đi cơ sở, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời chỉ đạo, điều hành phù hợp. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp ủy xã ban hành 628 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; ban hành thông báo kết luận các hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy, các cuộc làm việc của Thường trực Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Sản phẩm "Chè búp xanh Yên Thủy" được xếp hạng OCOP 4 sao.

Với thế mạnh về nông nghiệp, xã Yên Thủy tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Trong đó, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn xã 1.615 ha, đạt 100% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định.

Xã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Độ che phủ rừng được giữ ở mức ổn định 51%. Xã cũng tích cực thực hiện chiến dịch toàn dân làm giao thông, thủy lợi đợt I/2026 với tổng diện tích phát quang hơn 4.000 m2, khối lượng đất đắp được gần 3.000 m3 với hơn 3.000 ngày công.

Tạo động lực cho phát triển

Xã Yên Thủy đang đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm. Cùng với đó, chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nâng tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn như: Dự án hạ tầng khu công nghiệp Lạc Thịnh, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất giày và đồ chơi trẻ em...

Nhằm tạo thêm động lực cho phát triển, xã tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, định hướng về đầu tư; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 6 công trình theo phân cấp, gồm: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường nội khu phố Yên Bình; duy tu, nạo vét hệ thống kênh mương; cải tạo, nâng cấp đường xóm Lạng; cải tạo, nâng cấp đường trục Hoa Lư, xóm Trung Hoa; cải tạo, nâng cấp đường nội khu phố Tây Bắc; cải tạo, nâng cấp ngầm xóm Trác. Dự kiến khi đưa vào khai thác, các công trình này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống hạ tầng trên địa bàn xã.

Các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã Yên Thủy được đầu tư khang trang.

Sự đầu tư hạ tầng đồng bộ góp phần quan trọng thúc đẩy dịch vụ - thương mại trên địa bàn xã phát triển. Trong 6 tháng đầu năm, xã hoàn thành đăng ký kinh doanh cho 291 hộ cá thể; duy trì có hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Toàn xã hiện có 28 hợp tác xã, tổ hợp tác với 507 thành viên và 665 lao động thường xuyên.

Công tác tài nguyên - môi trường, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tổ chức rà soát, đối chiếu với yêu cầu dự thảo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Đến nay, xã đạt 39/47 chỉ tiêu, còn 8 chỉ tiêu chưa đạt.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở xã Yên Thủy có nhiều khởi sắc. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 56,5 tỷ đồng, đạt 142% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 81% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã. Kinh tế chuyển dịch tích cực, diện mạo địa phương ngày càng khang trang, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Dương Liễu