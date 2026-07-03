Tập huấn trực tuyến toàn quốc công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026

Sáng 3/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS Lê Hải Bình - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Trong chương trình tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt chuyên đề gồm: Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã trong bối cảnh mới; công tác tuyên giáo và dân vận trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới...

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Các chuyên đề được xây dựng theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận được cập nhật những nội dung mới, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; từ đó nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên