Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Đảo

Chiều 18/8, Tổ công tác số 1 thuộc Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Đảo. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; phân cấp quản lý, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ; kiểm soát quyền lực, bảo vệ chính trị nội bộ và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ, Đảng ủy xã Tam Đảo tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn; bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện theo đúng thẩm quyền, bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ. Kết quả đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2025 có 17,2% cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 79,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nghiêm túc bộ tiêu chí, chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) đối với các tập thể, cá nhân. Xã đã bổ nhiệm 14 đồng chí, giới thiệu 16 đồng chí ứng cử. Cùng với đó, xã đẩy mạnh phân cấp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; 97% hồ sơ hành chính trong 7 tháng đầu năm 2026 được tiếp nhận trực tuyến.

Lãnh đạo xã Tam Đảo báo cáo kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Đảo trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí yêu cầu xã Tam Đảo tiếp tục rà soát công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; xây dựng lộ trình khắc phục những khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Kim Liên -Ngọc Anh