Chính trị
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Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ địa phương và những vấn đề Nhân dân quan tâm

Sáng 2/10, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2026 tại Chi bộ thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng.

Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ địa phương và những vấn đề Nhân dân quan tâm

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chi bộ thôn Lũng Thượng hiện có 70 đảng viên, trong đó 45 đảng viên đang sinh hoạt. Thời gian qua, Chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên. Chi bộ đã kết nạp 3 đảng viên mới, đạt 150% chỉ tiêu năm 2026.

Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ địa phương và những vấn đề Nhân dân quan tâm

Chi bộ thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 10.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, tại hội nghị, các đảng viên đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống Nhân dân như quy hoạch, mở rộng nghĩa trang; cải tạo, sửa chữa kênh mương, khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất; nâng cấp giao thông nội đồng; tăng cường thu gom, xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Chi bộ cũng đề nghị cấp trên quan tâm cung cấp thêm thông tin, nhất là các chủ trương, cơ chế, chính sách, nghị quyết mới của tỉnh để nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, đầy đủ hơn.

Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ địa phương và những vấn đề Nhân dân quan tâmĐảng viên chi bộ thôn Lũng Thượng phát biểu tại hội nghị.

Thông tin về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đồng chí đề nghị Chi bộ thôn Lũng Thượng thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ; đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ địa phương và những vấn đề Nhân dân quan tâm, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ cần chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận, kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân; tăng cường quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa; đồng thời rà soát, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị Chi bộ thôn Lũng Thượng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt Đảng, khai thác hiệu quả các nền tảng số để cập nhật thông tin, nghị quyết, chỉ thị, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng trong tình hình mới.

Kim Liên


Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhân dân Phát triển Đảng viên Sinh hoạt chi bộ Xây dựng tổ chức Đảng công tác xây dựng Đảng Tỉnh ủy nhiệm vụ Bí thư Thống Nhất Giao thông nội đồng
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