Vì Nhân dân phục vụ

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng chính quyền phục vụ, Đảng ủy, chính quyền xã Thọ Văn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn CCHC với chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Qua đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, hướng đến mục tiêu gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Xã Thọ Văn tạo điều kiện để người dân ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Bám sát chủ trương của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, sâu sát thực tiễn, rõ trọng tâm, trọng điểm; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương. Phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm được triển khai trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu với kết quả công việc. Đảng ủy xã xác định thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hết quý III, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo ban hành 48 văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn; 100% chỉ tiêu được giao đạt và thực hiện đúng hạn. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên môi trường mạng; 100% văn bản gửi, nhận được phát hành dưới dạng điện tử và ký số. Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai trong toàn Đảng bộ đạt 99,8%. Đề án 06 tiếp tục được triển khai; hạ tầng số được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Xã khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số trong xử lý công việc, tổng hợp thông tin, quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai phòng họp không giấy tờ, sử dụng mã QR trong gửi, nhận tài liệu. Các tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, từng bước hình thành chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Từ định hướng của cấp ủy, UBND xã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tập trung nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC). Công khai, minh bạch được xác định là yêu cầu xuyên suốt. Hiện xã công khai 431 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, trong đó, 371 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 60 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Người dân được hướng dẫn tạo tài khoản, kê khai, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trên môi trường điện tử. Hiệu quả CCHC được thể hiện rõ qua kết quả giải quyết hồ sơ trong 9 tháng qua. Từ ngày 1/1 đến ngày 7/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 3.484 hồ sơ TTHC, trong đó, 3.471 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ và 13 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến. Đã giải quyết, trả kết quả đúng hạn và trước hạn 3.483 hồ sơ, đạt 99,97%. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Đồng chí Hoàng Đức Dũng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quy trình giải quyết TTHC trên môi trường điện tử góp phần tăng tính công khai, minh bạch, giúp người dân và cơ quan quản lý theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Đây cũng là cơ sở để trung tâm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, hướng đến xây dựng địa chỉ giải quyết TTHC thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Thực tế triển khai cũng cho thấy một số khó khăn như kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế; hệ thống thông tin chuyên ngành có thời điểm chưa ổn định; cán bộ phải sử dụng đồng thời nhiều phần mềm. Một số hồ sơ đất đai phức tạp, cần xác minh, đối chiếu và phối hợp với nhiều cơ quan nên tiến độ xử lý trong một số trường hợp còn phụ thuộc vào quá trình phối hợp. Thời gian tới, Thọ Văn tiếp tục rà soát, cập nhật, công khai TTHC; theo dõi, đôn đốc tiến độ; đẩy mạnh số hóa, thanh toán trực tuyến và sử dụng chữ ký số. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các phòng chuyên môn, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải quyết công việc; phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân, nhất là những nhóm còn hạn chế về kỹ năng số...

Với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, Thọ Văn đang từng bước nâng cao chất lượng CCHC, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Anh Thơ