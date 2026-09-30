Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 đưa Nghị quyết 205/2025/QH15 vào thực tiễn

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công. Viện KSND khu vực 5 xác định đây là nhiệm vụ mới, quan trọng, vì thế chủ động triển khai, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 205.

Thực hiện Nghị quyết số 205, Viện KSND khu vực 5 xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân liên quan; đồng thời thiết lập đầu mối theo dõi, tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ. Việc phân công được thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp năng lực và kinh nghiệm chuyên môn.

Theo đồng chí Vũ Kim Duyên - Phó Viện trưởng Viện KSND khu vực 5, để Nghị quyết số 205 được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu, đồng thuận và thực hiện hiệu quả, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, gắn với công tác an sinh xã hội và ký kết quy chế phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và Công an 11 xã trên địa bàn.

Đơn vị phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền pháp luật cho giáo viên, học sinh, tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205. Thông qua các tình huống gần gũi với môi trường học đường, báo cáo viên giúp học sinh hiểu rõ hơn vai trò của Viện KSND trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trẻ em.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, đơn vị sử dụng video, áp phích, tờ rơi, infographic nhằm đa dạng hóa hình thức truyền tải, giúp nội dung của nghị quyết đến gần hơn với người dân.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Trong quá trình triển khai, Viện KSND khu vực 5 thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên, công chức; chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật mới và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến khởi kiện vụ án dân sự công ích.

Từ khi thực hiện thí điểm Nghị quyết số 205 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 3 nội dung phản ánh của người dân liên quan đến lợi ích công và các lĩnh vực thuộc phạm vi xem xét theo nghị quyết. Sau khi nghiên cứu, xác minh, thu thập thông tin, Viện KSND khu vực 5 đã ban hành kiến nghị, yêu cầu chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Điển hình, đối với phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do một cơ sở chăn nuôi lợn tại thôn 11 Ngọc Quan, xã Đoan Hùng, sau quá trình xác minh, Viện KSND khu vực 5 ban hành Kiến nghị số 67/KN-VKS-DS, yêu cầu chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Hoàng Văn Chung, chủ cơ sở, với tổng số tiền 107,5 triệu đồng, do không có giấy phép môi trường theo quy định và xả nước thải có thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, với lưu lượng từ 5m3/ngày đến dưới 10m3/ngày. Chủ cơ sở đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và báo cáo kết quả theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 ký kết quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự với các đơn vị.

Qua kiểm sát xét xử các vụ án hành chính, Viện KSND khu vực 5 cũng phát hiện vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Trường THCS Tiêu Sơn. Năm 1995, UBND huyện Đoan Hùng ban hành Quyết định số 168/QĐ-UB ngày 20/11/1995 giao rừng và đất lâm nghiệp cho nhà trường. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp số I 661498 cấp ngày 30/4/1997 lại đứng tên ông Phùng Văn Long, khi đó là Hiệu trưởng Trường THCS Tiêu Sơn.

Việc quản lý, sử dụng diện tích đất lâm nghiệp của nhà trường còn thiếu chặt chẽ, để một số hộ dân xâm chiếm nhưng chưa có biện pháp xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền. Những vi phạm này đã được nêu tại Kết luận số 558/KL-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Đoan Hùng.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu liên quan đến lợi ích công và tài sản Nhà nước, ngày 18/8/2026, Viện KSND khu vực 5 phối hợp Công an xã Chân Mộng xác minh tại UBND xã Chân Mộng, đồng thời lập biên bản làm việc với ông Phùng Văn Long. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh để có căn cứ xử lý theo quy định.

Việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 từng bước tạo cơ sở để Viện KSND chủ động hơn trong bảo vệ lợi ích công, lợi ích Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương. Qua thực tiễn triển khai, nhận thức, trách nhiệm của Kiểm sát viên, công chức về vị trí, vai trò của cơ chế khởi kiện vụ án dân sự công ích được nâng lên, góp phần tăng cường trách nhiệm của ngành trong phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi xâm phạm lợi ích cộng đồng.

Thu Hà