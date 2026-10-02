Từ lời Bác dặn đến hành động hôm nay

72 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng và căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong về trách nhiệm dựng nước, giữ nước, hôm nay, trong không gian phát triển mới, Phú Thọ đang cụ thể hóa lời dạy ấy bằng những việc làm thiết thực để giữ gìn và phát huy những giá trị làm nên bản sắc Đất Tổ.

Từ những công trình trọng điểm như Thủy điện Hòa Bình mở rộng, tinh thần xây dựng đất nước được hiện thực hóa bằng trí, sức lao động và trách nhiệm của mỗi người.

Ngày 19/9/1954, trước khi Đại đoàn Quân Tiên phong về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Đền Hùng. Tại Đền Giếng, Người gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ và căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Một câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa trách nhiệm của mỗi thế hệ đối với non sông, đặt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong dòng chảy liên tục từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

72 năm sau, ngày 19/9/2026, tại vùng đất thiêng Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Sự hiện diện của tượng đài trong không gian cội nguồn không chỉ là sự tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tạo thêm một địa chỉ giáo dục lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa của hai chữ “cùng nhau” trong lời Bác dặn, coi đó là lời nhắc về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ý nghĩa đó càng rõ nét khi tỉnh Phú Thọ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Không gian rộng hơn, nguồn lực lớn hơn mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, tổ chức thực hiện và khả năng biến tiềm năng thành kết quả cụ thể.

Khắc ghi lời Bác, trước hết phải được thể hiện bằng việc xây dựng một nền kinh tế đủ mạnh, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân. Những kết quả kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang được phát huy. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 37,3 tỷ USD, tăng 61,35%; thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 43,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8%. Trong 8 tháng, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 50 nghìn người, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực y tế tiếp tục được chú trọng, tỉnh đã triển khai bệnh án điện tử tại 61/61 cơ sở khám, chữa bệnh, 100% cơ sở thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID. Những bước tiến trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng là một cách cụ thể để hiểu “giữ lấy nước” trong thời đại hôm nay là giữ vững ổn định để phát triển và làm cho thành quả phát triển đến gần hơn với người dân.

Một đất nước, một địa phương muốn phát triển không chỉ cần chủ trương đúng mà còn cần năng lực tổ chức thực hiện. Đây cũng là vấn đề tỉnh đang đặt ra rất rõ trong những tháng cuối năm. Tại hội nghị giao ban tháng 8/2026, UBND tỉnh xác định khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn rất lớn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý những nhiệm vụ chậm, điểm nghẽn và không để công việc kéo dài. Đáng chú ý, từ tháng 9/2026 thực hiện đánh giá KPI hằng tháng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là sự cụ thể hóa rất rõ yêu cầu nói đi đôi với làm, làm đến cùng và có kết quả.

Thực tế cho thấy, một dự án được tháo gỡ thủ tục sớm hơn sẽ tạo thêm cơ hội đầu tư; một hồ sơ đất đai được giải quyết đúng hạn giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian; một công trình được đẩy nhanh tiến độ sẽ sớm tạo ra giá trị mới; một thủ tục hành chính được đơn giản hóa sẽ làm giảm chi phí xã hội. Vì vậy, tỉnh đang tập trung vào những điểm nghẽn có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng.

Tính đến ngày 21/8, giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.617 tỷ đồng, tương đương 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng tốc để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ 53 dự án khởi công mới năm 2026. Cùng với đó là tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và xử lý gần 459 nghìn thửa chưa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Khắc ghi lời Bác vì thế không chỉ là những hoạt động tưởng niệm hay những công trình mang ý nghĩa biểu tượng. Điều quan trọng hơn là từ những giá trị được nhắc lại ở Đền Hùng, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ hơn phần việc của mình; mỗi người dân được tạo điều kiện để đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển. Mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để Nhân dân đóng góp; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sự sâu sát cơ sở và việc lắng nghe, chịu sự giám sát của Nhân dân. Với tỉnh Phú Thọ, đó là yêu cầu càng có ý nghĩa trong không gian phát triển mới. Một tỉnh rộng hơn không chỉ cần những quy hoạch lớn hơn mà còn cần một bộ máy gần dân hơn, năng lực điều hành tốt hơn và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Lời Bác dặn 72 năm trước vì thế vẫn có thể tìm thấy trong những việc làm cụ thể hôm nay. Từ cội nguồn Đền Hùng, trách nhiệm ấy đang được tiếp nối bằng những hành động trong đời sống hằng ngày. “Dựng nước” hôm nay là xây dựng một nền kinh tế mạnh, xã hội tiến bộ, đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn. “Giữ nước” hôm nay là giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định, đoàn kết; giữ gìn văn hóa, môi trường và những giá trị đã làm nên bản sắc dân tộc. Và như lời Người căn dặn, đó không phải công việc của riêng ai, mà là trách nhiệm “cùng nhau”.

72 năm đã đi qua, đất nước đã bước sang một chặng đường mới, tỉnh Phú Thọ cũng đang đứng trước một không gian phát triển mới. Từ Đền Hùng, lời Bác vẫn vang vọng như một lời nhắc nhở giản dị mà sâu sắc. Mỗi thế hệ phải biết trân trọng những gì cha ông để lại, đồng thời làm tốt hơn phần việc của mình để trao lại cho thế hệ mai sau một quê hương, một đất nước giàu mạnh hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.

Quang Nam