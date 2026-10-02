Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
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Phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Chiều 2/10, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2026 tại Chi bộ thôn Nhà Sống, Đảng bộ xã Hy Cương. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, xã Hy Cương.

Phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ&nbsp;chính trị của địa phươngĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Thôn Nhà Sống có 314 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Chi bộ thôn hiện có 30 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương; quán triệt một số văn bản của Đảng, Nhà nước và cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng; tình hình thực hiện công tác Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2026.

Phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ&nbsp;chính trị của địa phươngĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng các đại biểu dự buổi sinh hoạt chi bộ.

Các ý kiến thảo luận tập trung đề xuất nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, trong đó, nêu bật một số nhiệm vụ liên quan đến việc nâng cấp đường chiếu sáng, dịch rào mở rộng đường giao thông, đầu tư cơ sở vật chất nhà văn hóa...

Phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ&nbsp;chính trị của địa phươngĐảng viên Chi bộ thôn Nhà Sống phát biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận Chi bộ thôn Nhà Sống đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng cho buổi sinh hoạt, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, những chỉ đạo của tỉnh và xã Hy Cương.

Thông tin thêm về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đề nghị: Chi ủy Chi bộ thôn Nhà Sống tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và nâng cao sức chiến đấu. Tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong đó, quan tâm vận động Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động trao đổi, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, chi bộ đẩy mạnh chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Chi bộ thôn Nhà Sống nói riêng, Đảng bộ xã Hy Cương nói chung phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng chi bộ, Đảng bộ thực sự là hạt nhân đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Phát triển kinh tế Lãnh đạo chất lượng sinh hoạt chi bộ Văn phòng tỉnh ủy Hạt nhân Đoàn kết Đảng bộ xây dựng đời sống văn hóa chăm lo đời sống nhân dân
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