Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Chiều 18/8, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tại Đảng bộ phường Việt Trì.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Nguyễn Văn Khỏe - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ; Phạm Xuân Khai - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên ưu tú, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khẳng định đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí đảng viên, đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ phường Việt Trì và Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng. Dù đã nghỉ hưu hay đang công tác, các đồng chí vẫn giữ trọn niềm tin với Đảng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và cơ quan, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là những tấm gương đảng viên mẫu mực và tiên phong.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặt ra những yêu cầu quan trọng đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân. Vì vậy, kinh nghiệm, uy tín và sự nêu gương của các đồng chí đảng viên ưu tú sẽ tiếp tục là nguồn động viên, điểm tựa vững chắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm và năng lực công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp, văn minh.

Trong đợt này, Đảng bộ tỉnh có hơn 14.600 đảng viên được tặng và đề nghị tặng Huy hiệu Đảng; Đảng bộ phường Việt Trì có 684 đảng viên được nhận phần thưởng cao quý này.

Đăng Khoa