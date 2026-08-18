Xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là “Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Chương trình nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại diện các cụm dân cư thuộc xã Lương Sơn ký cam kết thi đua thực hiện mô hình "Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc" năm 2026.

Triển khai chương trình hành động, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, các thôn, tổ dân phố thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; vận hành hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phấn đấu 100% hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”; người dân có đời sống vật chất, điều kiện sinh hoạt ngày càng được nâng cao, không còn hộ gia đình sống trong nhà tạm, nhà dột nát; 100% người dân được tiếp cận thông tin chính thống; khu dân cư không có tệ nạn ma túy, cờ bạc; trẻ em được bảo vệ và phát triển toàn diện.

Mô hình được xây dựng trên 18 tiêu chí, chia thành 3 nhóm, bao gồm 7 tiêu chí về đoàn kết, 5 tiêu chí về ấm no và 6 tiêu chí về hạnh phúc. Trong đó, nhóm tiêu chí về “hạnh phúc” hướng tới xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, tăng cường tình yêu thương trong gia đình, tình nghĩa trong khu dân cư và bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính thống. Còn “đoàn kết” không chỉ dừng ở sự đồng thuận mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể; “ấm no” được tạo dựng từ lao động, sản xuất và làm giàu chính đáng, góp phần tạo nên một môi trường sống an toàn, văn minh.

Ủy ban MTTQ xã Liên Sơn tuyên truyền các tiêu chí xây dựng "Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc".

Tại xã Lương Sơn, tổ dân phố Sông Bùi được lựa chọn triển khai điểm mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức ra mắt mô hình với phương châm “Đoàn kết là nền tảng, ấm no là mục tiêu, hạnh phúc là đích đến”. Trong đó, mỗi gia đình là một hạt nhân, mỗi người dân là chủ thể trực tiếp xây dựng và thụ hưởng thành quả của cộng đồng.

Điểm nổi bật là các tiêu chí xây dựng cộng đồng được gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường thông qua phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nguồn. Các hộ dân tham gia được trao thùng rác để phân loại, ủ rác tại gia đình và được hướng dẫn kỹ thuật tận dụng rác thải làm phân bón vi sinh. Cách làm này vừa giảm lượng rác thải ra môi trường vừa hình thành thói quen sống xanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình đối với cộng đồng.

Đồng chí Huỳnh Thị Việt Hương - Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Sông Bùi cho biết: Các tiêu chí của mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” hướng tới củng cố tình làng nghĩa xóm, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính thống. Thông qua các cuộc họp dân cư và nhóm Zalo của tổ, chúng tôi vận động người dân thực hiện tốt mô hình, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 3.070 thôn, tổ dân phố, giảm 1.979 thôn, tổ dân phố so với trước đây, trong đó có 1.661 thôn, tổ dân phố được hình thành mới. Thực tiễn triển khai bước đầu cho thấy, để mô hình đạt hiệu quả, yêu cầu quan trọng là phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân, gắn xây dựng mô hình với thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Vì thế, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân và lắng nghe Nhân dân. Ủy ban MTTQ xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ”; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối khu dân cư, tuyên truyền, vận động và tập hợp Nhân dân. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức vận động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo chất lượng công việc. Tất cả cùng chung tay xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Phương Thanh