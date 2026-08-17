Củng cố niềm tin của Nhân dân

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ đổi mới phương thức lãnh đạo, quán triệt tinh thần “6 rõ”, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, xã Tam Hồng không chỉ bứt phá về kinh tế - xã hội mà còn củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng.

Hội viên Hội Phụ nữ thôn 10 Yên Thư, xã Tam Hồng chăm sóc đường hoa, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn mới.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã đã ban hành 24 nghị quyết chuyên đề, 21 chương trình và 58 kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, định hướng lộ trình phát triển của địa phương. Tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền) trở thành “kim chỉ nam” giúp đội ngũ cán bộ đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Đổi mới tác phong làm việc được xác định là khâu then chốt với phương châm “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”. Đến nay, xã hoàn thành đúng hạn 100% nhiệm vụ được giao; chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 97,45 điểm, xếp thứ 18/148 xã, phường của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 10,5%; thu ngân sách đạt 224 tỷ đồng. Địa phương đã chủ động tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng cho các dự án trọng điểm như Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City, đường tỉnh 305 và phối hợp quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương.

Điểm đột phá của Tam Hồng là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hệ thống VNPT-iOffice hoạt động ổn định, cung cấp 100% tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện trao đổi văn bản trên hệ thống; các mô hình Đề án 06, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy hay “Chợ số - Nông thôn số” được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 100%.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Địa phương chọn khâu đột phá là đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ cương và chuẩn hóa quy trình. Việc thực hiện nghiêm túc “6 rõ” đã trực tiếp gỡ bỏ khâu trung gian, chuyển hóa hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết thành kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Không dừng lại ở cấp xã, tinh thần Nghị quyết tiếp tục lan tỏa mạnh đến 31 thôn. Hoạt động của “Tổ công nghệ số cộng đồng và phản ứng nhanh” với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” giúp phong trào “Bình dân học vụ số” phát triển sâu rộng. Minh chứng rõ nét nhất là thôn 10 Yên Thư (thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021). Chi bộ thôn hiện có 31 đảng viên và hơn 900 nhân khẩu. Đến nay, 100% đường làng được trải nhựa, lắp đèn chiếu sáng; 100% đảng viên sử dụng thành thạo Sổ tay đảng viên điện tử và điều hành công việc qua nhóm Zalo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiết - Bí thư Chi bộ thôn 10 Yên Thư chia sẻ: Đảng viên trong thôn tự nguyện đóng góp gần 30 triệu đồng, vận động Nhân dân ủng hộ hàng tỷ đồng và gần 10.000 ngày công. Chúng tôi công khai nội dung họp lên Sổ tay đảng viên điện tử và Zalo để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Từ năm 2000 đến nay, thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt trên 70 triệu đồng/người/năm.

Sự sâu sát của đội ngũ cán bộ đã củng cố niềm tin trong Nhân dân. Bà Trần Thị Hến, thôn 10 Yên Thư phấn khởi: “Thấy cán bộ nhiệt tình, minh bạch trong mọi hoạt động nên bà con đồng lòng ủng hộ. Các cháu thanh niên còn đến tận nhà hướng dẫn người già dùng điện thoại thông minh xem sổ sức khỏe điện tử, thanh toán điện nước rất tiện lợi”.

Những kết quả đạt được sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo tiền đề vững chắc cho Tam Hồng trên hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngọc Thắng