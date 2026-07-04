Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Đăng Khoa

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026).

Theo Kết luận số 58-KL/TW, thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đã được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, củng cố phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, xuyên suốt; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được khẳng định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển và quản trị trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên chưa đồng đều; một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn hình thức, chậm đổi mới, chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị.

Việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên hằng năm ở một số nơi chưa đạt chỉ tiêu. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, quản lý đảng viên và nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đất nước. Việc sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phát hiện, xử lý vi phạm ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng chưa được quan tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, người đứng đầu chưa đầy đủ, quyết liệt; chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; tổ chức thực hiện chưa đồng bộ; tư duy và năng lực quản trị trên nền tảng số chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; vai trò, trách nhiệm của một bộ phận đảng viên chưa được phát huy toàn diện.

Kết luận số 58-KL/TW xác định: Hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đặt ra yêu cầu đổi mới sâu sắc, toàn diện về mô hình phát triển, mô hình quản trị quốc gia, tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo của Đảng và phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Trong đó, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới nhằm xây dựng “Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh” là một yêu cầu cấp thiết, quan trọng đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Đó là: Chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản trị và tổ chức thực hiện ở cơ sở; tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó bao gồm: hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng đồng bộ, tương ứng với mô hình tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở phù hợp với đặc thù địa bàn, lĩnh vực và yêu cầu phát triển mới; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong khu vực ngoài nhà nước và ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát.

Về đội ngũ đảng viên, các giải pháp là: Đổi mới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên trên nền tảng số; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Kết luận số 58-KL/TW cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030 và những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp và thời gian hoàn thành.

Theo nhandan.vn