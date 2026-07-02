Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Bảy: Quyết liệt hành động, hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026

Chiều 2/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy. Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động nền nếp, ổn định; GRDP ước tăng từ 10 - 10,5%, đạt mục tiêu đề ra. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh triển khai nhiều giải pháp đổi mới như: Ban hành Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để điều hành, giám sát thực hiện. Thí điểm cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh. Duy trì hiệu quả mô hình “Cà phê doanh nhân” để đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Triển khai hệ thống đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính và công chức theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI) trên nền tảng số. Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, nhân rộng các mô hình “Làng số”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số” tại cơ sở.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tạo nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tham luận về công tác giải phóng mặt bằng thi công các dự án trọng điểm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát huy tiềm năng du lịch Tam Đảo trở thành động lực tăng trưởng; sắp xếp khu dân cư và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua 4 dự thảo: Phương hướng nhiệm vụ chính trị Đảng bộ tỉnh 6 tháng cuối năm; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trình bày dự thảo Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo Sở Tài chính tham luận về lĩnh vực tài chính - ngân sách và giải pháp xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của các đại biểu.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt nhất các yêu cầu của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược, quyết định của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy trong thời gian tới là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, các đơn vị liên quan phải lập tức rà soát, tập trung kiện toàn tổ chức nhân sự để sớm đi vào ổn định trong thời gian nhanh nhất.

Đối với các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn từ nay đến cuối năm, đồng chí Bí thư đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất, quyết liệt trong hành động để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đức Anh