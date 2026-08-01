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Lời Người giữa non thiêng

16/08/2026 09:18 GMT+7

baophutho.vn Hơn 70 năm trước, khi những đoàn quân chiến thắng chuẩn bị tiến về tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Đền Hùng để gặp gỡ, căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong. Tại vùng đất khởi nguồn của dân tộc, công lao dựng nước của cha ông được Người nhắc lại cùng trách nhiệm giữ nước của các thế hệ mai sau. Lời căn dặn năm ấy đã vượt qua thời gian, trở thành một mạch nguồn tư tưởng đồng hành cùng dân tộc trên mỗi chặng đường phát triển.

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