Thước đo từ lòng dân

Phú Thọ đang từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Tại phường Thanh Miếu, những kết quả trong cải cách thủ tục hành chính không chỉ được thể hiện bằng những con số, mà còn được đo bằng sự thuận tiện, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của đội ngũ cán bộ với người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Miếu hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Một nền hành chính hiệu quả không chỉ nằm ở việc giải quyết bao nhiêu hồ sơ, rút ngắn được bao nhiêu thời gian, mà quan trọng hơn là người dân cảm nhận thế nào khi đến thực hiện công việc. Từ cách hướng dẫn, thái độ tiếp đón đến việc chủ động tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể, tất cả đều góp phần tạo nên hình ảnh của chính quyền gần dân, vì dân phục vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Miếu, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Trong thời gian từ ngày 13/6 đến hết ngày 13/7/2026, Trung tâm đã tiếp nhận 1.637 hồ sơ, trong đó 1.530 hồ sơ được nộp trực tuyến, chiếm 93,46%. Đáng chú ý, trong số 1.325 hồ sơ đã giải quyết, trong đó có 1.248 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đạt 94,18%.

Những con số này cho thấy chuyển đổi số đang ngày càng đi vào thực chất, đồng thời phản ánh nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong việc phối hợp, theo dõi và đôn đốc tiến độ giải quyết hồ sơ. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành đúng quy trình, mà còn hạn chế tối đa việc người dân phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Miếu.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đang tạo ra nhiều thuận lợi, nhưng không phải người dân nào cũng có khả năng tiếp cận công nghệ như nhau. Báo cáo của Trung tâm cho thấy, một bộ phận người cao tuổi, người yếu thế còn hạn chế trong việc sử dụng máy tính, Internet và thực hiện hồ sơ trực tuyến. Vì vậy, cán bộ Trung tâm vẫn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân kê khai, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Đáng chú ý, tinh thần phục vụ còn được đưa đến tận nơi người dân sinh sống. Trong tháng, Trung tâm đã phối hợp thực hiện chứng thực chữ ký giấy ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp an sinh xã hội tại các điểm trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ tại gia đình đối với 58 trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, người già yếu, ốm đau gặp khó khăn trong đi lại.

Đó có thể là những việc làm nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn đối với người dân. Bởi với một người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong đi lại, việc không phải vượt quãng đường xa để thực hiện một thủ tục hành chính chính là sự hỗ trợ thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhu - Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu cho biết: “Thời gian tới, phường tiếp tục yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân. Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, phải thực sự gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân, hướng dẫn tận tình, rõ ràng, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần. Chúng tôi xác định sự hài lòng của người dân chính là một trong những thước đo quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức phải thay đổi từ tác phong, thái độ đến phương pháp làm việc, với tinh thần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.”

Cán bộ hỗ trợ người dân tra cứu, kê khai và thực hiện hồ sơ trên môi trường trực tuyến.

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới cũng đặt ra không ít yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Số lượng đầu mối thủ tục hành chính tại Trung tâm tăng cao, trong khi một số hệ thống phần mềm của các bộ, ngành có thời điểm chưa ổn định, gây ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Trung tâm phải thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng; chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Đồng thời, tiếp tục rà soát tiến độ từng lĩnh vực, từng loại hồ sơ, hướng tới hạn chế thấp nhất tình trạng trễ hạn.

Từ bộ phận một cửa đến từng tổ dân phố, từ những hồ sơ trực tuyến đến những trường hợp được cán bộ trực tiếp hỗ trợ tại gia đình, hình ảnh người cán bộ cơ sở đang dần được định hình bằng sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần phục vụ. Bởi thước đo cuối cùng của một nền hành chính không chỉ là hồ sơ được giải quyết nhanh đến đâu, mà còn là người dân có cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và được phục vụ hay không. Khi lòng dân trở thành thước đo, cải cách hành chính mới thực sự đi vào cuộc sống.

Thu Thủy