Thịnh Minh nỗ lực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

100% các chi bộ thôn đã được trang bị máy vi tính để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Đảng nói chung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, thực chất; sinh hoạt chi bộ chuyên đề được tổ chức sáng tạo, hiệu quả... Đó là những điểm nổi bật trong nỗ lực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Thịnh Minh.

Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, từ ngày 1/7/2026, Đảng bộ xã có 36 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 1.260 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Thịnh Minh cho biết: Sau gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”, trong toàn đảng bộ xã đã có những chuyển biến tích cực. Nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt ngày càng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh từ cơ sở. Phương thức sinh hoạt được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ được nâng lên rõ rệt. Nhiều bí thư chi bộ thể hiện tốt năng lực điều hành, biết gợi mở vấn đề, khuyến khích đảng viên tham gia thảo luận, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn.

Thực tế việc triển khai Chỉ thị 50-CT/TW trên địa bàn xã Thịnh Minh cho thấy, công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ được các chi ủy chú trọng hơn; quy trình tổ chức sinh hoạt được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; nội dung thảo luận đi vào trọng tâm. Các chi bộ chủ động gắn nội dung sinh hoạt với đặc thù địa phương, đơn vị.

Ở chi bộ thôn, nội dung tập trung vào công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự. Trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, nội dung sinh hoạt gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường ứng dụng hệ thống điều hành tác nghiệp, chữ ký số.

Đối với lực lượng vũ trang, sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình chi bộ. Nội dung sinh hoạt được yêu cầu chuẩn bị kỹ, thảo luận sâu, giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

Bên cạnh việc chuẩn bị nội dung, điểm nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Thịnh Minh là chi bộ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Các tài liệu, thông báo được gửi trước tới đảng viên thông qua nhóm Zalo và Sổ tay đảng viên điện tử.

Đảng viên các chi bộ trên địa bàn xã được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Nguyễn Văn Huế - Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết cho biết: “Trung bình mỗi tháng có khoảng10 văn bản cần triển khai, vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin. Đảng viên nắm bắt nội dung nhanh, trong sinh hoạt chi bộ tập trung trao đổi sâu vào các vấn đề thực tiễn. Nhờ đó, các buổi sinh hoạt luôn diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thu hút đông đảo đảng viên tham gia và không còn mang tính hình thức mà trở thành diễn đàn để đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Cùng với sinh hoạt thường kỳ thì vấn đề sinh hoạt chuyên đề hàng quý đã được chú trọng, đổi mới. Từ chỗ còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung, phương pháp, đến nay nhiều chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã chủ động, sáng tạo, đưa sinh hoạt chuyên đề vào nền nếp với nội dung sát thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an xã Thịnh Minh cho biết: Đảng bộ Công an xã Thịnh Minh có 5 chi bộ với 34 đảng viên. Trong kỳ sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2026, Đảng bộ đã tổ chức cho các chi bộ tham gia sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông. Chuyến sinh hoạt chuyên đề là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thông qua hoạt động này, Đảng bộ Công an xã Thịnh Minh tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn; đồng thời góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân cho mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Đảng bộ Công an xã Thịnh Minh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2026 tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông.

Từ thực hiện hiệu quả những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các tổ chức Đảng ở xã Thịnh Minh đã phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo toàn diện, vững mạnh. Năm 2025, 100% tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; 9/45 chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95,72% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 17,12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trưởng ban Xây dựng Đảng xã cho biết thêm: Thời gian tới, Đảng bộ xã Thịnh Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là những chi bộ thôn mới được thành lập sau sáp nhập. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, chất lượng sinh hoạt và việc ghi biên bản sinh hoạt, việc ban hành nghị quyết của chi bộ, sổ ghi chép của đảng viên; kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát sẽ kịp thời góp ý, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm chi bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc và chế độ sinh hoạt chi bộ.

Dương Liễu