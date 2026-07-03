Để Nghị quyết đi vào cuộc sống ở Vĩnh An

Thấm nhuần tinh thần chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã Vĩnh An (Phú Thọ) đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống bằng những hành động việc làm cụ thể. Từ đó, khơi dậy sức dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cán bộ và Nhân dân xã Vĩnh An đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, hưởng ứng phong trào thi đua bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Khơi thông nguồn lực từ bộ máy mới

Xã Vĩnh An được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm xã Yên Bình, xã Chấn Hưng và xã Kim Xá theo Nghị quyết số 1676/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 20,4km2 với quy mô dân số gần 33.000 người; Đảng bộ xã gồm 33 chi bộ và 942 đảng viên.

Mặc dù là địa phương thuần nông, nguồn lực ngân sách còn hạn chế, song ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhanh chóng ổn định tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”, các nhiệm vụ trọng tâm được phân công cụ thể, khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

Điểm nhấn trong quá trình đổi mới là việc tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho 100% cán bộ, công chức trong năm 2025, tạo bước chuyển rõ nét trong cải cách hành chính. Từ đầu năm 2026 đến nay, 99,93% hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được tiếp nhận và thanh toán trực tuyến; 100% văn bản đi được ký số trên môi trường mạng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh An tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả.

Sự thống nhất trong nhận thức và hành động đã tạo nền tảng để kinh tế địa phương tiếp tục khởi sắc. Sáu tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của xã ước đạt 1.203,8 tỷ đồng; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,4%, khu vực dịch vụ tăng 8,5% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 53,15% kế hoạch năm, hoàn thành sớm chỉ tiêu tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh An cho biết, địa phương xác định công tác tổ chức bộ máy và cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá then chốt. Đảng ủy và UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn diện, tổ chức các kỳ họp nhằm bảo đảm chất lượng nhằm đưa mô hình chính quyền mới đi vào hoạt động ổn định. Việc tích hợp ứng dụng AI vào quản trị và số hóa 100% hồ sơ mới phát sinh không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn, tạo nền tảng vững chắc để nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn.

Lực lượng chức năng xã Vĩnh An ra quân, xử lý dứt điểm 100% các trường hợp vi phạm Luật Đất đai phát sinh trên địa bàn.

Khi lòng dân đồng thuận với ý Đảng

Hiệu quả đưa nghị quyết vào cuộc sống được thể hiện rõ qua những chuyển biến tích cực ở các khu dân cư, tiêu biểu là thôn Lực Điền - đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ làm tốt công tác dân vận, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, người dân đã tự nguyện hiến hơn 5.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng, đóng góp trên 3.000 ngày công lao động.

Trong công tác xây dựng Đảng, thôn đi đầu triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm Quản lý đảng viên 4.0 với 100% đảng viên đăng nhập, tương tác thường xuyên.

Đồng chí Trần Thanh Ích - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lực Điền cho biết, chi bộ có 41 đảng viên trên tổng số 456 hộ dân. Để đưa Nghị quyết của Đảng ủy xã vào cuộc sống, chi bộ phải bám sát thực tiễn địa phương để cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển kinh tế, nâng cấp hạ tầng và văn hóa. Chi bộ đã phát huy dân chủ để mỗi đảng viên thấy rõ vai trò tiên phong của mình. Nhờ đó, đời sống Nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân năm 2025 đạt trên 72 triệu đồng/người/năm. Khi triển khai chuyển đổi số, thôn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, có chi ủy viên trực tiếp hướng dẫn bà con làm thủ tục trực tuyến, giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại.

Đảng viên thôn Lực Điền, xã Vĩnh An tích cực hướng dẫn kỹ năng số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công nghệ và dịch vụ công trực tuyến.

Sự lan tỏa tinh thần Nghị quyết từ các đồng chí đứng đầu cấp ủy đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của từng đảng viên gương mẫu tại cơ sở, thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình gắn liền với lợi ích chung của cộng đồng.

Là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Lực Điền từ năm 1999, anh Trần Quốc Đạt, chủ đại lý thức ăn chăn nuôi, cho biết sau khi địa phương sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền mới, người dân được hưởng nhiều thuận lợi hơn, từ hạ tầng giao thông đến giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng số. Tin tưởng vào chủ trương của Đảng, anh đã tự nguyện hiến khoảng 200m2 đất ruộng để mở rộng đường giao thông nội đồng, đồng thời tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Anh mong muốn thời gian tới xã tiếp tục tăng cường hướng dẫn kỹ năng số để người dân sử dụng thành thạo các nền tảng trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ của chính quyền.

Với quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, xã Vĩnh An đang có thêm động lực để tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, tiếp tục tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như cải tạo quốc lộ 2 và tuyến đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Sự đồng lòng giữa “ý Đảng, lòng dân” đang tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh, đưa Vĩnh An vững bước trên hành trình đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Ngọc Thắng