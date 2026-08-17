Đồng thuận “làm sạch, làm giàu” dữ liệu đất đai

Đất đai là nguồn lực quan trọng của mỗi địa phương. Khi hồ sơ giấy và dữ liệu số còn chưa thống nhất, việc giải quyết thủ tục cũng như quản lý, khai thác nguồn lực này gặp không ít khó khăn. Tại Phú Thọ, chiến dịch “làm sạch, làm giàu” dữ liệu đất đai đang được triển khai đồng bộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Khi dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Trong ảnh: Diện mạo đô thị 2 phường giáp ranh Việt Trì, Thanh Miếu).

Từ yêu cầu của thực tiễn

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ quản lý khối lượng dữ liệu đất đai rất lớn, được hình thành qua nhiều giai đoạn và trên nhiều hệ thống bản đồ khác nhau. Trong khi đó, hồ sơ giấy còn tồn đọng, dữ liệu số chưa đồng bộ, một số trường thông tin thiếu hoặc chưa được chuẩn hóa. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai ở một số nơi vẫn phải mất nhiều thời gian đối chiếu hồ sơ.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 247 ngày 30/6/2026 về thực hiện cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; kê khai, đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Cùng với đó là phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Điểm khác của đợt cao điểm lần này là công việc không chỉ được giao cho cơ quan chuyên môn. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối; Công an tỉnh phối hợp xác thực dữ liệu dân cư; các ngành Thuế, Ngân hàng, Công chứng, Xây dựng cùng tham gia kết nối, chia sẻ dữ liệu. Ở cơ sở, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, rà soát và xác nhận hiện trạng sử dụng đất. Theo đồng chí Hoàng Xuân Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai không đơn thuần là số hóa hồ sơ mà còn nhằm thay đổi cách thức giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Khi dữ liệu đầy đủ, người dân sẽ giảm việc phải nộp lại những giấy tờ đã có trong hệ thống; thời gian giải quyết hồ sơ có thể giảm khoảng 50%, đồng thời giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả công việc.

Tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, cán bộ từ 32 chi nhánh được huy động tập trung để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu. Ông Nguyễn Hoài Đức, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng nòng cốt hỗ trợ chuyên môn từ các chi nhánh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu.

Tại Văn phòng Đăng ký đất đai Phù Ninh, ngay sau khi nhận kế hoạch, đơn vị phân công cán bộ phụ trách theo từng xã, rà soát số liệu theo danh sách do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển về. Chị Nguyễn Thị Lệ Quyên, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phù Ninh cho biết, khối lượng công việc hiện rất lớn nên cán bộ, nhân viên trong đơn vị đều tăng cường làm thêm vào buổi trưa, buổi tối, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật để xử lý hồ sơ.

Cơ sở dữ liệu đất đai liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của từng người dân. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, sự phối hợp của người dân có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ và chất lượng của công việc.

Người dân cùng vào cuộc

Tại thôn Phúc Lập, xã Vĩnh Tường, ban đầu ông Hoàng Trung Ca cho rằng gia đình đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có tranh chấp nên không cần bổ sung thông tin. Sau khi được cán bộ địa phương trực tiếp tuyên truyền, giải thích, ông hiểu rõ hơn mục đích của việc chuẩn hóa dữ liệu. Ông Ca đã chủ động cung cấp hồ sơ, phối hợp kê khai đầy đủ. “Dữ liệu đất đai được cập nhật, chuẩn hóa sẽ giúp gia đình thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai sau này”, ông Ca chia sẻ.

Từ sự phối hợp của người dân, xã Vĩnh Tường đã hướng dẫn kê khai, đăng ký được 16.643 thửa đất, đạt 96,7%. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Vĩnh Tường cho biết, địa phương tiếp tục tuyên truyền, rà soát và xử lý những trường hợp còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ.

Tại xã Chân Mộng, khối lượng công việc rất lớn khi địa phương có hơn 100.000 thửa đất cần rà soát sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính quyền xã đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các tổ công tác cộng đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, từng khu dân cư theo phương châm “6 rõ”. Cùng với sự phối hợp của lực lượng và các đơn vị chuyên môn, cán bộ xã làm việc cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ.

Ở nhiều địa phương, hình ảnh cán bộ địa chính cùng trưởng khu dân cư đến từng hộ dân, đối chiếu hồ sơ, kiểm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân đã trở nên quen thuộc. Công việc vốn được xem là của ngành Tài nguyên và môi trường nay có sự tham gia của nhiều lực lượng, từ chính quyền cơ sở đến người dân.

Đến nay, Phú Thọ đã hoàn thành đồng bộ lần đầu 100% dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Hơn 3,04 triệu thửa đất đã được đưa vào hệ thống; hơn 1,43 triệu chủ sử dụng đất được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hàng trăm nghìn hồ sơ tiếp tục được chuẩn hóa, hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo. Những kết quả bước đầu cho thấy dữ liệu đất đai của tỉnh đang từng bước được chuẩn hóa, tạo cơ sở để quản lý chặt chẽ hơn và giải quyết thủ tục thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Khi thông tin của từng thửa đất được cập nhật đầy đủ, chính xác và thường xuyên, lợi ích trước hết thuộc về người dân: giảm giấy tờ phải xuất trình, hạn chế sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ và thuận lợi hơn khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai. Với cơ quan quản lý, dữ liệu thống nhất cũng giúp việc điều hành dựa nhiều hơn vào thông tin số thay vì hồ sơ giấy.

“Làm sạch” dữ liệu để thông tin chính xác; “làm giàu” để dữ liệu đầy đủ và có giá trị sử dụng. Sau đợt cao điểm 180 ngày, yêu cầu đặt ra là duy trì, cập nhật thường xuyên để dữ liệu đất đai thực sự trở thành nguồn lực phục vụ quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đằng sau những thửa đất được đưa vào hệ thống là một khối lượng công việc rất lớn của cán bộ cơ sở, cơ quan chuyên môn và sự phối hợp của người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Phú Thọ từng bước xây dựng phương thức quản lý đất đai hiện đại, minh bạch hơn.

Ngọc Tuấn