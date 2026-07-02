Ngành Tuyên giáo và Dân vận tiếp tục phát huy vai trò “đi trước, mở đường”

Chiều 2/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2026, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Toàn ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, nắm bắt dư luận xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cơ quan chuyên trách Trung ương đã tham mưu tổ chức thành công 6 hội nghị toàn quốc, triển khai 8 chiến dịch truyền thông cao điểm. Ban Tuyên giáo và Dân vận các địa phương tham mưu ban hành 37 đề án.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản trị thông tin. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; hoàn thành nhiều đề án, văn bản quan trọng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu quán triệt nhiệm vụ tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết biểu dương những kết quả nổi bật của toàn ngành thời gian qua, đặc biệt là việc gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với triển khai các chủ trương, quyết sách của Đảng, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu toàn ngành quán triệt tinh thần xuyên suốt là giữ vững, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Tiếp tục phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, làm tốt công tác định hướng dư luận; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, tạo sự đồng thuận xã hội cao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Đồng chí yêu cầu ngành Tuyên giáo và Dân vận cần đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông chính sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để chuyển tư duy từ “quản lý thông tin” sang “quản trị thông tin xã hội”. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu quán triệt ngay sau hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Trên cơ sở đó, khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn của từng đơn vị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2026.

Đinh Vũ