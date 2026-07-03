Trọng dân để thành công

Tư tưởng “trọng dân” (lấy dân làm gốc) của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bài học cốt lõi để đi đến thành công. Người khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; đồng thời căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh”.

Thấm nhuần tư tưởng này, tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động thực hành dân chủ công khai. Khi Nhân dân được bàn bạc, tham gia quyết định và giám sát các công việc của địa phương thì sự đồng thuận được củng cố vững chắc.

Những ngày cuối tháng 6, để lựa chọn được những Bí thư chi bộ đủ “đức, tâm, tầm và tài” tại các khu dân cư sau sáp nhập, Đảng ủy xã Chí Đám đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự theo Đề án nhân sự Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ các thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Nhằm bảo đảm việc lấy ý kiến được thực hiện dân chủ, khách quan và đúng quy định, Đảng ủy đã thành lập 12 đoàn công tác đến 12 khu dân cư để tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự Ban Chi ủy các thôn mới. Tham gia các đoàn công tác có các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, đơn vị.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Bí thư chi bộ sau sắp xếp khu dân cư tại Đảng bộ xã Chí Đám được thực hiện dân chủ với tinh thần trọng dân.

Tại các khu dân cư, đại diện đoàn công tác đã thông qua Đề án nhân sự Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ các thôn mới sau sắp xếp. Với quan điểm nhất quán về lựa chọn Bí thư chi bộ khu dân cư và tinh thần “chọn đúng người, giao đúng việc”, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, thẳng thắn tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhân sự dự kiến.

Bí thư Đảng ủy xã Chí Đám nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là bước quan trọng trong quy trình kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp thôn, góp phần lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại các khu dân cư, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trao đổi về công tác nhân sự cấp ủy tại các khu dân cư sau sắp xếp, đồng chí Vũ Huy Cường - Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Đạo Trù nhấn mạnh: Đảng ủy xã luôn quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở các khu dân cư. Khi lựa chọn nhân sự, chúng tôi đặt yêu cầu nêu gương của Bí thư chi bộ lên hàng đầu. Thời cơ mới, nhiệm vụ mới ngày càng nặng nề nên cần những đồng chí thực sự năng động, bản lĩnh, có trách nhiệm, tâm huyết và trình độ. Cán bộ cơ sở phải lắng nghe dân, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Đạo Trù thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân, kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng với tinh thần khoa học và trọng dân.

Xã Đạo Trù có khoảng 76% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Thấm nhuần tư tưởng trọng dân và lắng nghe ý kiến Nhân dân nên cán bộ, công chức xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2025, 100% cán bộ, công chức xã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, gần 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau 1 năm vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điểm sáng lớn nhất ở địa phương là việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Trong tổng số 2.216 hồ sơ tiếp nhận, có 98,51% hồ sơ nộp trực tuyến; xã giải quyết đúng và trước hạn 1.963 hồ sơ, đạt 92,03%. Cùng với đó, công tác làm sạch dữ liệu dân cư và đất đai đạt 90%. Cán bộ xã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả công việc. Các mô hình phát triển kinh tế hộ gắn với thương mại - dịch vụ bước đầu phát huy hiệu quả... Đặc biệt, người dân luôn đồng thuận với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế cho thấy, tinh thần trọng dân luôn là “kim chỉ nam” đảm bảo sự thành công trong công tác lãnh đạo và quản lý tại địa phương, cơ sở. Tư tưởng này giúp tạo ra sự đồng thuận, củng cố niềm tin và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Từ đó, giúp mọi chủ trương, chính sách nhanh chóng đi vào đời sống và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, việc đề cao tinh thần trọng dân giúp cán bộ, công chức phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc gần dân, sát việc còn giúp khắc phục bệnh quan liêu, giúp tinh chỉnh chính sách phù hợp thực tế. Bởi sự hài lòng và cuộc sống ấm no của người dân chính là minh chứng xác thực nhất cho năng lực điều hành của một tổ chức hoặc chính quyền trong giai đoạn hiện nay.

Minh Tự