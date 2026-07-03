Tam Dương Bắc khơi thông nguồn lực sau sáp nhập

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tam Dương Bắc đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Bằng quyết tâm chính trị và sự đồng thuận “ý Đảng, lòng dân”, địa phương đang khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.

Công an xã Tam Dương Bắc hướng dẫn phụ huynh các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID cho trẻ dưới 14 tuổi.

Tinh gọn bộ máy, hướng về cơ sở

Sau sáp nhập, xã Tam Dương Bắc có diện tích tự nhiên 45,8km2, quy mô dân số gần 37.000 người. Đảng bộ xã gồm 40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 1.809 đảng viên. Việc hợp nhất không chỉ mở rộng không gian phát triển, tăng quy mô dân số và nguồn lực mà còn tạo điều kiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngay sau khi đi vào vận hành, cấp ủy, chính quyền xã tập trung rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và yêu cầu thực tiễn. Nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền được quán triệt trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục.

Song song với kiện toàn tổ chức bộ máy, xã đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Tam Dương Bắc từng bước số hóa hoạt động quản lý, điều hành. Đến nay, 100% lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện ký số văn bản điện tử; tỷ lệ văn bản phát hành được ký số toàn trình đạt trên 93%. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trên môi trường điện tử và thực hiện thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 95%.

Điểm nhấn trong chuyển đổi số của địa phương là mô hình “Bình dân học vụ số” được triển khai đồng bộ với sự tham gia của Tổ công nghệ số cộng đồng. Hơn 20.000 lượt người dân đã được hỗ trợ cài đặt, sử dụng các nền tảng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích số phục vụ đời sống.

Cùng với đó, hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tuyến giúp nhiều vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Khơi thông nguồn lực phát triển

Những đổi mới trong công tác điều hành đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với lợi thế giáp Khu du lịch quốc gia Tam Đảo và Di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên, xã sở hữu lợi thế lớn về kết nối hạ tầng giao thông, phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và du lịch sinh thái.

Cán bộ và Nhân dân đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, trồng hoa, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt 400 tỷ đồng, bằng 146% dự toán được giao. Hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tại các điểm giao thương như Chợ Diện, Chợ Vẽ và Chợ Tam Quan. Toàn xã cấp mới 354 giấy đăng ký hộ kinh doanh, tạo đòn bẩy cho kinh tế tư nhân, giải quyết việc làm mới cho 385 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%.

Xác định quy hoạch là nền tảng cho phát triển bền vững, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B có quy mô 177,22 ha, trong đó diện tích thuộc địa bàn xã là 150,59 ha.

Địa phương cũng đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Tam Dương Bắc quy mô 40 ha, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời thúc đẩy triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cộng đồng xanh, công nghệ Đồng Bùa với quy mô định hướng khoảng 133 ha.

Người dân trong xã hào hứng tham gia các phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Để tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, xã tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 15 công trình, dự án trọng điểm. Nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ như các khu đất đấu giá, đường dây truyền tải điện 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện, tuyến đường ĐH67B kết nối khu thiết chế Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Đồng Bùa.

Song song với đó, công tác quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ 309 và 309C được tăng cường, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy những kết quả đạt được, xã Tam Dương Bắc xác định tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Địa phương cũng tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; đồng thời tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng và quỹ đất để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Với quyết tâm đổi mới cùng sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xã Tam Dương Bắc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng về cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội ở cửa ngõ vùng Đất Tổ.

Ngọc Thắng