David Beckham - Từ giấc mơ sân cỏ đến ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng

David Beckham được ghi danh trên ngôi sao thứ 2849 ở Đại lộ Danh vọng Hollywood. Anh là một trong số ít những nhân vật thể thao xuất hiện tại đây.

Ảnh: AP

Phát biểu tại buổi lễ, David Beckham nói: "Tôi đã trải qua một số khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp của mình, nhưng được ở đây - tại Los Angeles, nhận được một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng thực sự là điều không thể tin được. Tôi là người hay mơ mộng, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng, một vinh dự như thế này lại đến với một cầu thủ bóng đá người Anh xuất thân từ tầng lớp lao động như tôi".

Ngôi sao điện ảnh Tom Cruise - một trong những khách mời có mặt - chia sẻ: "Điều khiến câu chuyện của David thực sự đáng chú ý không chỉ là vị trí anh ấy đạt được ngày hôm nay mà còn là cách nó bắt đầu. Mỗi chương trong cuộc đời và sự nghiệp của anh ấy đều được xây dựng trên cùng một nền tảng: sự chăm chỉ và tận tâm. Câu chuyện của David Beckham là câu chuyện Hollywood: một cậu bé tin tưởng vào điều gì đó lớn lao hơn bản thân, phải nỗ lực cho mọi cơ hội mình có được, sau đó đã tạo ảnh hưởng đến môn thể thao của mình, định hình văn hóa trên toàn thế giới và tạo ra cơ hội cho các thế hệ tiếp theo".

Tom Cruise và David Beckham (Ảnh: AP)

Những thành tựu đáng kinh ngạc ở tuổi ngũ tuần

Theo Variety, khi còn nhỏ, tất cả những gì David Beckham mong muốn là trở thành một cầu thủ bóng đá thành công cho Manchester United - câu lạc bộ mà bố mẹ anh hâm mộ cuồng nhiệt, sẵn sàng đi hàng trăm dặm để góp mặt cổ vũ trong các trận đấu. Khi cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp đến gần hơn nữa, anh ấp ủ hy vọng được đại diện cho đất nước mình tại các kỳ World Cup. Tất cả những giấc mơ đó đã thành hiện thực theo cách thật huy hoàng, dù vẫn xen kẽ nhiều nuối tiếc.

ESPN tổng kết, sự nghiệp cầu thủ ở cấp câu lạc bộ của David Beckham bao gồm những quãng thời gian gặt hái nhiều danh hiệu với cả Manchester United và Real Madrid trước khi chuyển đến LA Galaxy - nơi đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn bóng đá tại nước Mỹ. Ở cấp đội tuyển, David Beckham có 115 lần khoác áo đội tuyển Anh và tham dự 3 kỳ World Cup, trong đó có 2 kỳ anh đeo băng đội trưởng. Cú sút phạt tạo đường cong tuyệt đẹp vào lưới Hy Lạp năm 2001 vẫn được nhắc tới như là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của David Beckham ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ảnh: AP

Nhưng sự nghiệp ngoài sân cỏ của David Beckham còn sôi động, đa sắc màu, hấp dẫn hơn thế, góp phần định hình vị thế một trong những ngôi sao thể thao có sức ảnh hưởng hàng đầu trên phạm vi toàn cầu trong suốt nhiều thập niên. Anh được nhà vua Anh phong tước Hiệp sĩ, trở thành vận động viên tỷ phú đầu tiên của Vương quốc Anh, có một loài hoa hồng được đặt theo tên David và được ghi danh trên một ngôi sao ở Đại lộ Danh vọng Hollywood - những thành tựu mà anh cảm thấy rất may mắn vì đã có được khi bước qua tuổi 50.

Giấc mơ Hollywood?

David Beckham có nhiều người bạn thân thiết ở Hollywood. Bản thân anh cũng từng xuất hiện với tư cách khách mời ở một số bộ phim. Nhưng lấn sân làm diễn viên chưa bao giờ là điều mà cựu danh thủ theo đuổi. “Tôi từng đóng một số vai trong phim của Guy Ritchie, nhưng chỉ là cho vui thôi. Đó là lúc tôi và ông ấy cùng uống rượu vang và ông ấy hỏi, “Cậu có muốn tham gia bộ phim này không?”. Mọi chuyện diễn ra đơn giản như vậy. Trong 25 năm qua, tôi làm các chiến dịch quảng cáo cho nhiều đối tác khác nhau, điều đó đòi hỏi một chút kỹ năng diễn xuất. Nhưng Hollywood ư? Tôi không chắc mình đã sẵn sàng hay chưa” - David Beckham trả lời phỏng vấn của Variety.

Ảnh: AP

Thay vì các vai diễn, David Beckham được đông đảo công chúng biết đến nhiều hơn qua các bộ phim tài liệu gây tiếng vang của Netflix. Trong đó phim Beckham ra mắt năm 2023 nhận được nhiều đánh giá tích cực cho cách ngôi sao bóng đá thẳng thắn đối diện với những gì công chúng quan tâm về anh, về hành trình phi thường của một cậu bé thuộc tầng lớp lao động vươn lên trở thành thần tượng toàn cầu, những mối quan hệ đầy kịch tính, hấp dẫn bao quanh toàn là các siêu sao và kể cả những góc khuất đời tư, sự giằng xé nội tâm.... Phim nhận được tới 5 đề cử Primetime Emmy.

Gia đình là niềm tự hào

Chuyện tình của David Beckham và ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, thành viên của nhóm Spice Girls - Victoria Adams một thời là đề tài hao tốn nhiều giấy mực bậc nhất của báo giới. “Tháng 7 này là tròn 27 năm ngày cưới của chúng tôi. Chúng tôi đã bên nhau 29 năm, có 4 đứa con tuyệt vời, có công việc kinh doanh và cùng nhau nỗ lực vun đắp. Nhưng chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau. Tôi muốn Victoria trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và ngược lại. Và dù bận rộn đến đâu, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Đó là điều giúp chúng tôi duy trì mối quan hệ lâu dài này” - David Beckham khẳng định.

Gia đình của David Beckham tại sự kiện (Ảnh: AP)

Thời gian qua, hình ảnh lý tưởng của nhà Beckham bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi con trai cả Brooklyn công khai chỉ trích cha mẹ trên mạng xã hội. Sự bất hòa không có dấu hiệu được hóa giải. Ngay trong những ngày trọng đại của David Beckham, Brooklyn vẫn vắng mặt. Là người đã luôn ở trong tâm điểm chú ý, không ngừng là đề tài của cánh săn tin “lá cải” suốt hàng chục năm qua, David Beckham chọn thái độ im lặng khi được hỏi về những mâu thuẫn gia đình. Với anh đó là chuyện riêng tư, là một trong những điều mà anh không muốn đề cập đến, ngay cả trong những cuộc trò chuyện cởi mở nhất.

Khi được hỏi rằng, một người thành công viên mãn như anh còn có mục tiêu gì để phấn đấu, chinh phục, David Beckham cho biết, mỗi ngày với anh đều có “một ngọn núi cần phải leo”. “Tôi đã như vậy từ khi còn rất trẻ, đã như vậy khi còn là cầu thủ và sẽ luôn như vậy. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều hơn nữa”. Một trong số những mục tiêu ấy, theo kỳ vọng của công chúng là cựu danh thủ sẽ trở thành huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Anh.

Theo VTV