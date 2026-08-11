Top 3 phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc đáng xem nhất trong tháng 8

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Từ chuyện tình công sở, phim hài kịch xoay quanh chứng mất trí nhớ đến phim truyền hình âm nhạc dành cho giới trẻ, ba bộ phim tình cảm Hàn Quốc được mong chờ nhất này hứa hẹn sẽ chinh phục trái tim khán giả truyền hình trong tháng 8/2026.
Bộ ba sắc màu tình cảm trên truyền hình Hàn Quốc tháng 8 bắt đầu từ chuyện tình tay ba nơi công sở liên quan đến một fan thần tượng, đến câu chuyện tình lãng mạn đầy bí ẩn về chứng mất trí nhớ, và câu chuyện trưởng thành xoay quanh những nhạc sĩ trẻ tài năng. Bộ 3 phim truyền hình: “My Bias, My Boss”, “Our Sticky Love” và “Four Hands, Two Sonatas” đang hứa hẹn sẽ là những bộ phim tình cảm được mong chờ nhất trên truyền hình “Xứ sở kim chi” trong tháng 8 này, mỗi bộ phim mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về tình yêu.
“My Bias, My Boss”
Khởi chiếu trên kênh tvN, bộ phim “My Bias, My Boss” kể về Nam Da Reum, một nhân viên mới được nhận vào làm tại một công ty thời trang, nơi Lee Chan, thần tượng của cô, đang giữ chức giám đốc điều hành. Sau 12 năm ủng hộ Lee Chan, thành viên nhóm nhạc thần tượng DNX, Nam Da Reum cuối cùng đã trở thành một fan hâm mộ thành công khi được làm việc cùng anh ấy.
Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp khi cô bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác của Kang Ha Gi, vị CEO có vẻ lạnh lùng của công ty, khi Nam Da Reum thấy mình bị giằng xé giữa thần tượng mà cô ngưỡng mộ suốt nhiều năm và vị giám đốc đáng tin cậy dần dần có tình cảm với cô, bộ phim hứa hẹn một mối tình tay ba công sở đầy thú vị với những tình huống hài hước, lãng mạn và sự trưởng thành cá nhân.
Phim có sự tham gia của Kim Hye Joon trong vai Nam Da Reum, Cha Woo Min trong vai Lee Chan, Kang Hoon trong vai Kang Ha Gi. Ảnh: Daum
“Our Sticky Love”
Bộ phim hài lãng mạn “Our Sticky Love” của Netflix xoay quanh nữ công tố viên Go Eun Sae, người bị mất hết trí nhớ sau một tai nạn. Ngay sau đó, huấn luyện viên quyền anh Jang Tae Ha xuất hiện, tự nhận là bạn trai của cô. Không nhớ gì về thân thế hay quá khứ của mình, Go Eun Sae miễn cưỡng sống chung với người đàn ông bí ẩn trong khi cố gắng tìm ra sự thật đằng sau những lời nói của anh ta.
Lấy bối cảnh tại ngôi làng Gujin Yeot xinh đẹp ở vùng nông thôn, bộ phim pha trộn giữa lãng mạn cảm động, hài hước và bí ẩn khi cả hai dần trở nên thân thiết hơn trong khi những bí mật được giấu kín từ quá khứ bắt đầu hé lộ.
Phim có sự tham gia của diễn viên Ha Young vai Go Eun Sae, Jung Hae In vai Jang Tae Ha. Ảnh: Daum
“Four Hands, Two Sonatas”
“Four Hands, Two Sonatas” là bộ phim truyền hình cuối tuần sắp ra mắt của đài tvN. Phim kể về câu chuyện của những nhạc sĩ trẻ tài năng theo học tại một trường trung học nghệ thuật danh tiếng. Nam diễn viên Song Kang vào vai Kang Bio, một nghệ sĩ piano cầu toàn, học sinh xuất sắc cả về ngoại hình, học tập và tài năng âm nhạc. Đóng cặp với anh là Lee Jun Young trong vai Choi Jeong Yo, một nghệ sĩ piano tài năng bẩm sinh, người đã từ lâu phớt lờ khả năng phi thường của mình do hoàn cảnh khó khăn thời thơ ấu.
Hoàn thiện bộ ba nhân vật chính là Jang Gyuri, người thủ vai Hong Jae In, một sinh viên chơi viola tốt bụng với thính giác đặc biệt nhạy bén. Khi cô dần thân thiết với cả hai nghệ sĩ piano, tình bạn, sự ganh đua và tình yêu đầu đời đan xen vào nhau trên nền nhạc cổ điển. Bộ phim hứa hẹn những màn trình diễn đầy cảm xúc, chuyện tình lãng mạn tuổi trẻ và những câu chuyện truyền cảm hứng về sự trưởng thành.
Phim có sự tham gia của Song Kang, Lee Jun Young và Jang Gyuri. Ảnh: Daum
Cho dù đó là một câu chuyện tình lãng mạn nhẹ nhàng nơi công sở giữa một fan hâm mộ thần tượng tận tụy và hai người đàn ông rất khác biệt; Một câu chuyện tình yêu hấp dẫn được xây dựng xung quanh những ký ức đã mất và những sự thật ẩn giấu; Hay một bộ phim tâm lý tuổi trẻ cảm động, nơi âm nhạc kết nối mọi người, các bộ phim truyền hình tháng 8 tại Hàn Quốc đều có lựa chọn dành cho mọi người yêu thích thể loại lãng mạn.
Theo vov.vn
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