Christopher Nolan đã làm gì để cả dàn sao Hollywood phải kinh ngạc?

Không chỉ khán giả, ngay cả dàn sao Hollywood của “The Odyssey” cũng thừa nhận họ bất ngờ trước cách đạo diễn Christopher Nolan biến sử thi 3.000 năm tuổi thành một trải nghiệm điện ảnh khác biệt.

Khi một bộ phim gần chạm tới mốc 1 tỷ USD, người ta thường nói về doanh thu, kỷ lục hay sức hút phòng vé. Nhưng với “The Odyssey”, còn có một câu chuyện khác đáng chú ý hơn: Sự thán phục của chính những người đã góp phần tạo nên bộ phim.

Trong các cuộc chia sẻ với truyền thông, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Tom Holland và nhiều diễn viên khác gần như đều nhắc đến cùng một điều: Christopher Nolan không chỉ làm một bộ phim lớn, mà khiến họ cảm thấy mình đang tham gia vào một điều đặc biệt. Những chia sẻ ấy phần nào lý giải vì sao “The Odyssey” vẫn được nhắc đến nhiều tuần sau khi công chiếu.

Christopher Nolan theo đuổi cách làm phim với nhiều bối cảnh và đạo cụ thực. Ảnh: Universal Pictures

Christopher Nolan đã tạo nên thử thách lớn nhất

Là người vào vai Odysseus, Matt Damon gọi đây là dự án khó nhất trong sự nghiệp hơn ba thập kỷ của mình.

Theo nam diễn viên, thử thách không chỉ dành cho diễn viên mà cho toàn bộ ê-kíp. Christopher Nolan gần như từ chối những giải pháp kỹ xảo có thể giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. “Nếu trên màn ảnh có một nghìn người thì ngoài hiện trường cũng có một nghìn người. Những con tàu xuất hiện phía sau đều là tàu thật”, Damon kể.

Đó là cách làm phim gợi nhớ Hollywood nhiều thập kỷ trước, khi mọi thứ được xây dựng ngoài đời thực thay vì tạo dựng trên máy tính. Chính lựa chọn ấy buộc từng bộ phận của đoàn phim phải làm việc ở giới hạn cao nhất.

Khi bộ phim hoàn thành, điều Damon nhớ nhất không phải những đại cảnh hoành tráng mà là cảm giác tự hào. “Tôi chưa bao giờ tự hào khi được là một phần của một tập thể như thế. Ai cũng hiểu đây là một tác phẩm đã tồn tại gần 3.000 năm và tất cả đều cống hiến hết mình”.

Matt Damon cho biết The Odyssey là bộ phim thử thách nhất trong sự nghiệp của anh. Ảnh: Universal Pictures

Điều khiến Zendaya bất ngờ không phải quy mô

Nếu Matt Damon nói về quá trình làm phim, Zendaya lại nhớ đến bầu không khí trên trường quay. Nữ diễn viên kể rằng hiếm khi cô tham gia một dự án lớn mà mọi người lại làm việc với tinh thần đồng đội đến vậy.

“Không có diva, không có cái tôi quá lớn, tất cả đều muốn kể câu chuyện này theo cách tốt nhất có thể”, cô nói.

Nhưng điều khiến Zendaya ngạc nhiên nhất lại đến sau khi bộ phim hoàn thành. Cô thừa nhận mình gần như không nói nên lời khi xem xong. “Bạn có cảm giác mình đang cùng Odysseus trải qua toàn bộ hành trình. Đó là một trải nghiệm cảm xúc rất mãnh liệt”.

Zendaya chia sẻ đoàn phim làm việc với tinh thần đồng đội và không có “cái tôi” quá lớn. Ảnh: Universal Pictures

Anne Hathaway phải nhìn lại tác phẩm mình từng nghĩ đã hiểu

Anne Hathaway vốn yêu thích thần thoại Hy Lạp từ lâu. Cô bước vào dự án với suy nghĩ mình đã hiểu khá rõ “The Odyssey”. Thế nhưng, phiên bản của Christopher Nolan khiến nữ diễn viên phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn.

“Tôi nghĩ mình biết bộ phim sẽ như thế nào. Nhưng rồi khi xem phim, tôi nhận ra mình không hề biết. Chris khiến tôi nghĩ về “The Odyssey” theo cách chưa từng có”.

Chia sẻ ấy cho thấy Nolan không đơn thuần chuyển thể sử thi nổi tiếng, mà mang đến một cách diễn giải mới, đủ sức khiến ngay cả những người đã quá quen với câu chuyện cũng phải bất ngờ.

Anne Hathaway cho biết cách diễn giải của Christopher Nolan khiến cô nhìn The Odyssey theo một góc nhìn mới. Ảnh: Universal Pictures

Tom Holland: Một câu chuyện 3.000 năm vẫn dành cho hôm nay

Trong mắt Tom Holland, điều đáng nể nhất ở Christopher Nolan là khả năng biến một tác phẩm cổ đại thành câu chuyện của khán giả hiện đại. Nam diễn viên cho rằng những bài học về tình yêu, lòng trung thành, sự kiên trì, thất bại, trách nhiệm và lựa chọn đúng sai trong “The Odyssey” vẫn còn nguyên giá trị sau hàng nghìn năm.

Theo Holland, Nolan vừa tôn trọng nguyên tác, vừa khiến câu chuyện trở nên gần gũi với thế hệ hôm nay.

Tom Holland. Ảnh: Universal Pictures

The Odyssey nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và dàn diễn viên tham gia dự án. Ảnh: Universal Pictures

Điều thú vị là sau ba tuần công chiếu, khi “The Odyssey” đang tiến gần cột mốc 1 tỷ USD toàn cầu, những điều khán giả nhắc đến không chỉ là quy mô của một bom tấn hay những con số phòng vé. Chính những người góp mặt trong bộ phim cũng liên tục kể về cảm giác ngỡ ngàng khi chứng kiến thành phẩm cuối cùng. Có lẽ đó là dấu ấn riêng của đạo diễn Christopher Nolan: Không chỉ thuyết phục khán giả mua vé, mà còn khiến cả những ngôi sao Hollywood đứng trước ống kính trở thành những khán giả háo hức nhất của chính bộ phim mình tham gia.

Theo vov.vn