Nghệ sĩ quốc tế hào hứng đến Việt Nam tham gia Hanoi Jazztival 2026

Các nghệ sĩ quốc tế đã có những chia sẻ đặc biệt khi lần đầu tiên tham gia Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival). Đây là sự kiện âm nhạc có quy mô quốc tế, được kỳ vọng sẽ tạo thương hiệu văn hóa của Thủ đô.

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival) lần đầu tiên được tổ chức, diễn ra từ ngày 17 đến 19-9, với sự tham gia của 8 ban nhạc quốc tế và 5 ban nhạc trong nước. Với chuỗi hoạt động đa dạng dành cho cả khán giả đại chúng và giới chuyên môn, Hanoi Jazztival được kỳ vọng mở ra một không gian âm nhạc mới, mang đậm dấu ấn Thủ đô, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa các nghệ sĩ Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Trước khi lên đường sang Việt Nam biểu diễn, các nghệ sĩ quốc tế đã có những chia sẻ đặc biệt về Hà Nội, Jazz Việt Nam cũng như sự kỳ vọng đối với kỳ liên hoan đầu tiên.

Nghệ sĩ David Carlos Valdez: “Việt Nam thực ra đã là nhà của tôi”

Là thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet (Mỹ), nghệ sĩ David Carlos Valdez bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia kỳ Hanoi Jazztival đầu tiên. “Tôi rất vinh dự được tham gia kỳ Hanoi Jazztival đầu tiên. Tôi hy vọng mình có thể mang đến cho người nghe một góc nhìn thú vị. Tôi đã hoạt động rất tích cực trong đời sống Jazz Việt Nam trong nhiều năm qua và tôi nhận thấy, Jazz Việt đang đạt đến một độ chín nhất định”, nghệ sĩ David chia sẻ.

Nghệ sĩ David Carlos Valdez. Ảnh: BTC

Không chỉ đến Việt Nam để biểu diễn, David đã gắn bó với đất nước này khoảng 4 năm và hiện tại ở Hà Nội. Trong cảm nhận của David, Hà Nội sở hữu một sự kết hợp đặc biệt giữa nhịp sống hối hả, mãnh liệt và sự bình yên. Đây là một thành phố cổ kính đồng thời cũng là một tâm điểm đầy sức hút về trí tuệ và nghệ thuật.

“Mới đầu, những đặc tính đó tưởng chừng như đối lập nhưng sau khi sống ở đây, bạn sẽ dần nhận ra chúng là những phần khác nhau trong cùng một thực thể. Hà Nội là thủ đô yêu thích nhất của tôi trên thế giới. Tôi hy vọng Jazztival sẽ trở thành một phần bền vững tiếp theo trong đời sống văn hóa của thành phố này”, nghệ sĩ David chia sẻ.

Điều khiến David đặc biệt quan tâm ở Hanoi Jazztival là sự hiện diện của nhiều góc nhìn khác nhau về những gì Jazz có thể trở thành khi bén rễ vào một nền văn hóa khác. Theo ông, các nghệ sĩ Việt Nam đang tiếp cận nhạc Jazz từ nhiều hướng. “Một số người còn chơi bebop chuẩn mực hơn cả tôi trước đây”, ông vui vẻ nhận xét.

Với riêng mình, David muốn đi sâu hơn vào khía cạnh “Việt Nam” trong Jazz, từ giai điệu truyền thống, cách nhả chữ, nhạc cụ đến ngôn ngữ âm nhạc. “Tôi hy vọng liên hoan đầu tiên này sẽ khuyến khích thêm nhiều thử nghiệm theo hướng đi đó”, ông nói.

Trong lần tham gia Hanoi Jazztival, David đặc biệt hào hứng với ban nhạc của mình, bởi mỗi thành viên đều mang đến một nền tảng âm nhạc khác nhau. Gareth là tay trống người Australia đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh; Chris Young là một nhạc sĩ đa năng, được đào tạo tại Đại học Miami và hiện sống ở Hội An; Will Lyle đến từ Bangkok. Will và David đã hợp tác nhiều năm, từ thời anh còn ở New York.

Ban nhạc sẽ biểu diễn những tác phẩm trong album mới nhất của David - “Shades of Happiness”- một album khám phá âm hưởng Jazz thính phòng cùng một số bản chuyển soạn chất liệu Việt Nam của ông. Ban nhạc cũng sẽ trình diễn “The Girl from Ipanema”, một trong những bản Jazz tiêu chuẩn được diễn lại nhiều nhất trong lịch sử. David lựa chọn tác phẩm này bởi theo ông, có thể lấy một giai điệu cực kỳ quen thuộc, thay đổi hoàn toàn cấu trúc hòa âm và khiến người nghe cảm nhận giai điệu ấy theo một cách hoàn toàn mới.

JSFA: Mong chờ gặp gỡ và kết nối với các nghệ sĩ bản địa

Đây là lần đầu tiên nhóm JSFA đến Việt Nam. Thành viên ban nhạc cho biết đang rất hồi hộp và háo hức trước chuyến đi. “Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về Việt Nam từ những người xung quanh và luôn muốn ghé thăm. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được mời đến Hanoi Jazztival 2026”, thành viên nhóm JSFA chia sẻ.

Nhóm JSFA của Hàn Quốc. Ảnh: BTC

Điều nhóm mong chờ là được tìm hiểu đời sống Jazz tại Việt Nam, gặp gỡ và kết nối với các nghệ sĩ bản địa. Bên cạnh đó là trải nghiệm kiến trúc kết hợp Á - Âu của Hà Nội và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. “Tôi rất thích món ăn Việt Nam nên những thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là phở và bún chả!”, nghệ sĩ này chia sẻ đầy hào hứng.

Nhóm JSFA cũng bày tỏ niềm vui khi một liên hoan nhạc Jazz quốc tế được tổ chức tại Hà Nội. “Nhạc Jazz có biên độ rất rộng với vô vàn khả năng, tôi hy vọng lễ hội này sẽ mang đến cơ hội cho nhiều người Việt Nam khám phá ra sức hút của Jazz. Mong rằng kỳ đầu tiên sẽ thành công rực rỡ và tiếp tục lớn mạnh trong những năm tới”, đại diện nhóm chia sẻ.

Theo JSFA, Hà Nội có thể tăng sức hút của điểm đến bằng cách tổ chức những lễ hội âm nhạc. Nhóm cũng mong muốn có thêm nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ Jazz châu Á biểu diễn và chia sẻ âm nhạc. “Jazz có thể tự phát triển màu sắc riêng ở mỗi vùng đất. Vì vậy, tôi hy vọng Hanoi Jazztival có thể trở thành nơi khán giả khám phá những âm điệu và bản sắc đa dạng của Jazz châu Á”, nhóm JSFA bày tỏ.

JSFA chơi những bản nhạc tự sáng tác bắt nguồn từ ngôn ngữ của Jazz, mang tính chất funky và có phần hòa âm tinh tế. Mặc dù Jazz bắt nguồn từ Mỹ, nhóm không cố gắng tái tạo lại một cách máy móc những hình thức của Jazz trong quá khứ. Âm nhạc của nhóm phản ánh cảm xúc và trải nghiệm của những người chơi nhạc đang sống tại Hàn Quốc ở thế kỷ XXI.

Theo một thành viên của JSFA, Jazz là một hình thức nghệ thuật có thể gắn kết môi trường sống, lịch sử, văn hóa và trải nghiệm cá nhân của nghệ sĩ. Do đó, nếu các nghệ sĩ Việt Nam phát triển dòng nhạc Jazz của riêng mình, truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam sẽ tự nhiên trở thành một phần trong âm nhạc của họ, ngay cả khi không cố tình tạo ra một sự “pha trộn” (fusion).

Nghệ sĩ Senri: Mong chờ gặp lại khán giả Hà Nội

Nghệ sĩ Senri cũng bày tỏ sự cảm kích khi được mời tham gia Hanoi Jazztival và đặc biệt hào hứng khi có thể mang theo những thành viên rất đặc biệt từ Nhật Bản.

Nghệ sĩ Senri đến từ Nhật Bản. Ảnh: BTC

“Sau 4 năm, đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Điều tôi mong chờ nhất là được gặp lại mọi người ở Hà Nội. Tôi cũng muốn thưởng thức một số món ăn địa phương của Việt Nam, trong đó có phở”, Senri chia sẻ.

Với Senri, sự phát triển của cộng đồng Jazz và Fusion trên khắp thế giới luôn là điều được quan tâm. Vì vậy, nghệ sĩ kỳ vọng Hanoi Jazztival sẽ tiếp thêm động lực cho những người yêu nhạc Jazz trên toàn thế giới và tạo nên một làn sóng lớn cho dòng nhạc này.

“Tôi hy vọng lễ hội này sẽ tạo ra sự bùng nổ lớn cho nhạc Jazz, từ đây lan tỏa ra thị trường âm nhạc châu Á. Đồng thời, tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản”, Senri nói.

Đến Hanoi Jazztival, Senri sẽ mang theo những thành viên đến từ Nhật Bản. Họ đều thuộc các ban nhạc fusion nổi tiếng của Nhật: Shingo Tanaka chơi bass từ nhóm “T-SQUARE”, Jun Abe chơi keyboards từ nhóm “CASIOPEA” và Takashi Masuzaki chơi guitar từ nhóm “DIMENSION”.

“Tôi rất hào hứng khi được chơi các bài hát của mình cùng họ và hy vọng sẽ tận hưởng sự kết hợp này. Hiện tại tôi vẫn chưa biết nhiều về các yếu tố âm nhạc Việt Nam nên tôi muốn học hỏi và cảm nhận thêm tại lễ hội lần này. Tôi rất mong chờ được xem và thưởng thức phần trình diễn của các ban nhạc địa phương tham gia lễ hội”, Senri chia sẻ.

Lễ khởi động Hanoi Jazztival sẽ diễn ra vào ngày 17-9 tại Vườn âm nhạc, Nhà hát Lớn Hà Nội. Lễ bế mạc tại nhà Bát Giác thuộc khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Lễ hội dự kiến thu hút từ 1.000 đến 4.000 người tham gia trực tiếp mỗi đêm tại các không gian mở. Bên cạnh ba đêm diễn chính cùng các chương trình biểu diễn như “Woman in Jazz” và “Jazz & Di sản”, khán giả yêu Jazz còn có cơ hội trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng trong khuôn khổ Liên hoan, gồm triển lãm “Jazz & Phố”, workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống”, Jam Jazz Session và tọa đàm quốc tế “Hà Nội và Jazz”. Không gian Jazz tiếp tục được mở rộng với “Night Jam Jazz at Club” tại các Jazz Club và “Jazz đường phố” tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Qua đó, Jazz được đưa đến gần hơn với công chúng bằng nhiều không gian và hình thức trải nghiệm khác nhau.

https://hanoimoi.vn/nghe-si-quoc-te-hao-hung-den-viet-nam-tham-gia-hanoi-jazztival-2026-1756605.html

Theo hanoimoi.vn