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Diễn viên và họa sĩ phim “Quán Kỳ Nam” được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế độc lập Madrid

Các diễn viên Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến và họa sĩ Lã Quý Tùng của bộ phim “Quán Kỳ Nam” đã được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế độc lập IIIFF, diễn ra từ ngày 11 đến 16/9 tại Madrid (Tây Ban Nha).

Diễn viên và họa sĩ phim “Quán Kỳ Nam” được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế độc lập MadridLiên Bỉnh Phát trong phim "Quán Kỳ Nam". Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát được vinh danh tại Giải Second Best Actor, và Đỗ Thị Hải Yến được vinh danh tại Giải Second Best Actress. Họa sĩ Lã Quý Tùng được vinh danh với Giải Best Production Design (Thiết kế xuất sắc nhất).

“Quán Kỳ Nam” là tác phẩm của đạo diễn Leon Lê, kể về hai nhân vật Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến) và Khang (Liên Bỉnh Phát) trong những mối quan hệ xã hội ở thập niên 80, 90. Phim có câu chuyện nhẹ nhàng, giàu tính triết lý, với những cảnh quay đẹp, được thiết kế và xây dựng tỉ mỉ, chỉn chu.

Liên Bỉnh Phát được biết đến lần đầu qua bộ phim “Song Lang” năm 2018 cũng của đạo diễn Leon Le. Khi đó, Liên Bỉnh Phát được coi như một gương mặt mới, một phát hiện mới của đạo diễn. Vai diễn này đã đem lại cho anh giải thưởng Gemstone tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2018, giải Gương mặt của năm dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất Ngôi Sao Xanh và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Cánh diều vàng.

Năm 2025, Liên Bỉnh Phát tham gia nhiều dự án phim điện ảnh và truyền hình. Vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim “Bác sĩ tha hương” của Đài Loan (Trung Quốc) đã đem lại cho anh giải Kim Chung đầu tiên trong sự nghiệp, và cũng là diễn viên Việt Nam đầu tiên chiến thắng giải thưởng danh giá này.

Diễn viên và họa sĩ phim “Quán Kỳ Nam” được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế độc lập MadridDiễn viên Đỗ Thị Hải Yến. Ảnh: IIIFF

Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên nổi bật qua nhiều dự án phim nghệ thuật, như “Chuyện của Pao”, “Chơi vơi”, “Cánh đồng bất tận”, “Mùa hè chiều thẳng đứng”... và đặc biệt là “Người Mỹ trầm lặng” của đạo diễn nổi tiếng Hollywood Phillipp Noyce.

Năm 2025, Đỗ Thị Hải Yến trở lại trong nhiều dự án mới, sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, như “Quán Kỳ Nam” và “Hộ linh tráng sĩ”. Cô cũng từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh Việt Nam như Bông sen vàng, Cánh diều vàng...

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Họa sĩ Lã Quý Tùng. Ảnh: IIIFF

Họa sĩ Lã Quý Tùng sinh năm 1966, sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng hợp tác cùng nhiều đạo diễn nổi tiếng Việt Nam và quốc tế như Phillipp Noyce, Trần Anh Hùng, Hàm Trần, Charlie Nguyễn, Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di... Một số phim anh từng tham gia thiết kế mỹ thuật gồm “Người Mỹ trầm lặng”, “Mùa hè chiều thẳng đứng”, “Xích lô”, “Bi, đừng sợ”, “Bẫy rồng”...

Liên hoan phim quốc tế độc lập IIIFF thường niên được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha), nhằm tôn vinh và quảng bá các tác phẩm từ các nhà làm phim độc lập. Đây là liên hoan phim không thuộc nhóm hàng đầu thế giới, mà như một cơ hội để các nhà làm phim giao lưu, trao đổi văn hóa. IIIFF được coi là điểm đến của các nhà làm phim độc lập châu Á muốn tiếp cận với thị trường châu Âu.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Ảnh Việt Nam Vinh danh Hoa Kỳ nam Đạo diễn Quốc tế Độc lập Giải thưởng Họa sĩ Nam diễn viên
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