Cú lật đổ ngoạn mục của đàn “thây ma”

“Resident Evil” - bản tái khởi động thương hiệu game zombie đình đám - gây bất ngờ lớn khi đạt doanh thu phòng vé vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Zach Cregger - đạo diễn bộ phim từng gây tiếng vang năm 2025 Weapons - tiếp tục gây bất ngờ tại phòng vé với tác phẩm mới nhưng đề tài cũ Resident Evil (Vùng đất quỷ dữ).

Bản tái khởi động thương hiệu game zombie nổi tiếng từ thập niên 1990 thu về 60 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong cuối tuần mở màn (18-20/9). Con số này vượt xa kỳ vọng, giúp phim lập kỷ lục màn ra mắt thành công nhất trong lịch sử thương hiệu kinh dị 24 năm tuổi. Nắm giữ danh hiệu này trước đó là Resident Evil: Afterlife (2010) với 26 triệu USD, chưa điều chỉnh theo lạm phát.

Phim thu thêm 48,3 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng doanh thu mở màn toàn cầu lên 108,3 triệu USD.

Sự trở lại của thương hiệu game đình đám

Theo Variety, Resident Evil là phần phim thứ tám của thương hiệu. Tác phẩm ăn khách nhờ đánh giá tích cực và hiệu ứng truyền miệng tốt. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận “điểm cà chua tươi” 96%. Trong khi đó, khảo sát khán giả rời rạp của CinemaScore mang về điểm B+.

Resident Evil bản 2026 nhận được đánh giá tích cực từ cả giới chuyên môn và khán giả.

Bên cạnh đó, Cregger cũng tạo được thiện cảm với khán giả. Anh gây chú ý với thành công của bộ phim kinh phí thấp Barbarian năm 2022, sau đó gây tiếng vang trong dòng phim kinh dị với Weapons. Bộ phim gây sốt phòng vé tháng 8/2025, thu về 43 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 270 triệu USD trên toàn cầu, trong khi kinh phí chỉ 38 triệu USD, mang về tượng vàng Oscar cho nữ diễn viên Amy Madigan.

“Việc giao Zach Cregger phụ trách thương hiệu lớn như Resident Evil khiến thứ vốn quen thuộc trở nên mới mẻ và độc đáo trở lại. Gen Z cũng trở thành động lực chính thúc đẩy doanh thu phòng vé. Rõ ràng là họ yêu thích phim kinh dị”, nhà phân tích Paul Dergarabedian, người đứng đầu bộ phận xu hướng thị trường của tập đoàn đo lường truyền thông toàn cầu Rentrak, nhận định.

Sony đã chi 75 triệu USD cho Resident Evil và dường như lần thử nghiệm thứ hai này đang đi đúng hướng. 5 năm trước, hãng từng cố tìm cách khởi động lại thương hiệu với Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021). Tuy nhiên, phần phim này thất bại cả về chuyên môn lẫn thương mại, khi chỉ thu 42 triệu USD trên toàn cầu với kinh phí 25 triệu USD.

Resident Evil bắt đầu dưới dạng trò chơi điện tử vào năm 1996 và lần đầu được chuyển thể lên màn ảnh rộng vào năm 2002. Cốt truyện chính xoay quanh cuộc chiến sinh tồn chống lại các thảm họa sinh học và vũ khí đột biến do tập đoàn dược phẩm Umbrella cùng các tổ chức đen tối khác tạo ra.

Tất cả phần Resident Evil gốc đều có doanh thu mở màn khoảng 20 triệu USD, chưa điều chỉnh theo lạm phát. Trong khi đó, phiên bản làm lại Welcome to Raccoon City chỉ thu 5,3 triệu USD trong tuần đầu. Afterlife vẫn là phần có doanh thu cao nhất thương hiệu với 300 triệu USD toàn cầu.

Milla Jovovich đóng chính 6 phần gốc của Resident Evil trong thập niên 2000 và 2010.

Trong phiên bản Resident Evil mới, Cregger tái hợp với nam diễn viên Austin Abrams, từng đóng Weapons. Abrams vào vai nhân viên vận chuyển y tế phải chiến đấu giữa một đợt bùng phát virus tại Raccoon City.

“Đây là màn trở lại lớn sau khi phần phim trước gặp khó khăn trong thời kỳ đại dịch. Đánh giá về phim đều xuất sắc và điểm số từ khán giả cũng tốt”, David A. Gross, người xuất bản bản tin phòng vé FranchiseRe, nói.

Người Nhện vẫn hút khách

Với thành tích ấn tượng như trên, Resident Evil dễ dàng đoạt lấy vị trí đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. Quán quân cuối tuần trước, Practical Magic 2, tụt xuống vị trí thứ hai với 12 triệu USD từ 4.163 rạp, giảm 60% so với tuần mở màn - vốn đã gây thất vọng khi chỉ kiếm được 30 triệu USD. Đến nay, phim thu 49 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Bộ phim về phù thủy do Nicole Kidman và Sandra Bullock đóng chính cũng không thu hút được khán giả quốc tế, chỉ kiếm được 26,8 triệu USD từ 78 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 76,8 triệu USD.

Hãng Warner Bros. đã chi tới 75 triệu USD để sản xuất phần hai Practical Magic. Bộ phim có thể gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn tại rạp, bởi các chủ rạp được giữ lại một nửa doanh thu bán vé.

Practical Magic 2 đuối sức tại phòng vé.

Đứng thứ ba là Spider-Man: Brand New Day với 6,5 triệu USD trong tuần công chiếu thứ tám. Bom tấn siêu anh hùng thu về con số ấn tượng 944 triệu USD tại Bắc Mỹ, đã sớm vượt qua Star Wars: The Force Awakens (2015) để trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé nội địa.

Trên toàn cầu, cuộc phiêu lưu của Người Nhện do Tom Holland thủ vai đạt mốc 2,45 tỷ USD, trở thành tác phẩm có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại.

The Odyssey cũng tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ khi đứng thứ tư với 4,9 triệu USD trong tuần công chiếu thứ 10. Đến nay, phim về thần thoại Hy Lạp này thu 609 triệu USD tại Bắc Mỹ và 1,72 tỷ USD trên toàn cầu.

Phòng vé Bắc Mỹ mùa thu đang hy vọng duy trì đà tăng trưởng sau mùa phim hè đạt kỷ lục phòng vé. Tuần tiếp theo dự kiến diễn ra cuộc so kè gay cấn khi có 3 tác phẩm mới ra mắt, gồm phim kinh dị sinh tồn Heart of the Beast của Paramount do Brad Pitt đóng chính; Forgotten Island của Universal và DreamWorks Animation, cùng Primetime của A24 với ngôi sao Robert Pattinson.

Tiếp đó, phim hài đen Digger của Tom Cruise cùng phim kinh dị tâm lý Verity có Anne Hathaway và Dakota Johnson góp mặt được lên lịch mở màn tháng 10.

“Việc Resident Evil vượt kỳ vọng có ý nghĩa rất lớn đối với phòng vé mùa thu. Nhiều người cho rằng sẽ có khoảng trống lớn giữa mùa hè và mùa lễ hội cuối năm, nhưng rõ ràng điều đó không xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta đã đánh giá thấp tiềm năng của những màn trình diễn đột phá tại phòng vé suốt cả năm”, Dergarabedian nhấn mạnh.

https://tienphong.vn/cu-lat-do-ngoan-muc-cua-dan-thay-ma-post1878080.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong