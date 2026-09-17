Cây hài triệu view đổi đời

Từ những vai làm nền, gây sốt bằng video hài triệu view đến đứng ở vị trí trung tâm bên Hồng Đào, NSND Hồng Vân và NSƯT Tuyết Thu, hành trình 10 năm diễn xuất của Võ Tấn Phát có những bước tiến đáng kể.

Năm 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt của Võ Tấn Phát. Anh liên tục xuất hiện trong Báu vật trời cho, Heo năm móng, Anh hùng và gần nhất là Lên hương. Diễn xuất đa dạng, lăn xả từ vai phụ đến vai chính, từ tâm lý, hài đến kinh dị cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ của nam diễn viên giữa thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh.

Võ Tấn Phát “lên hương”

Giữa Hồng Đào, NSND Hồng Vân và NSƯT Tuyết Thu - những gương mặt giàu kinh nghiệm diễn xuất của Lên hương - Võ Tấn Phát là đại diện nổi bật của tuyến diễn viên trẻ.

Áp lực không nhỏ khi anh vừa đảm nhận vai nam chính, vừa phải tạo được nhịp tương tác với những bạn diễn kỳ cựu. Song vai Tâm lại trở thành dịp để Võ Tấn Phát khẳng định sự bứt phá sau nhiều năm tìm cách bước khỏi hình ảnh một “cây hài”.

Trong phim, Tâm là chàng trai chật vật kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Khi túng quẫn, anh chấp nhận giao kèo nằm hòm cầu vận với bà Mũi (Hồng Đào), chủ trại hòm đang ế ẩm, để đổi lấy 8 triệu đồng.

Võ Tấn Phát khẳng định Tâm trong Lên hương là vai diễn nặng tâm lý, có chiều sâu và thú vị nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh tính đến hiện tại.

Từ tình huống khác thường này, nhân vật đi qua nhiều trạng thái, có cả vẻ tưng tửng, lì lợm, sợ hãi, rung động và cả những khoảng lặng khi đối diện bệnh tật của mẹ.

Vai diễn giúp Võ Tấn Phát không còn phụ thuộc nhiều vào những mảng miếng hài vốn tạo nên thương hiệu.

Nam diễn viên cho biết anh vốn thích những vai khó, càng vất vả càng muốn thử sức. Đoàn phim sử dụng nhiều bối cảnh thực như trại hòm, nhà vãng sanh, lò thiêu, nhà tang lễ. Riêng phân cảnh nằm trong quan tài rồi đóng nắp khiến Võ Tấn Phát thực sự sợ hãi thay vì phải cố gắng mô phỏng cảm giác của nhân vật.

Tuy nhiên, thử thách đáng kể hơn lại nằm ở việc làm sao khiến Tâm trở thành một người lao động có đời sống, thay vì chỉ khoác lên mình vẻ ngoài nghèo khó.

Từ dáng ngồi, cách di chuyển đến vẻ mệt mỏi, bụi bặm, nhân vật mang cảm giác của một người đã quen với việc bươn chải. Những video Võ Tấn Phát thực hiện trên mạng xã hội thời gian qua, khi anh hóa thân thành người bán trái cây, thợ cắt tóc, phụ hồ, lơ xe, người cạo cao su... gây chú ý.

Với bà Mũi của Hồng Đào, Tâm lì lợm, dè chừng và đôi lúc lấc cấc. Hai con người xa lạ bắt đầu bằng một giao dịch vì tiền, sau đó dần xuất hiện sự tò mò, thấu hiểu và tôn trọng. Võ Tấn Phát không bị Hồng Đào lấn át, nam diễn viên vẫn tạo tương tác bằng ánh mắt, cách đối đáp và những khoảng ngừng.

Khi trở về bên má Lan (NSƯT Tuyết Thu), vẻ bất cần ấy gần như biến mất. Tâm mềm mỏng hơn trong vai trò người con vụng về, luôn canh cánh chuyện bệnh tật của mẹ. Đây cũng là tuyến giúp Võ Tấn Phát bộc lộ nhiều hơn khả năng diễn nội tâm.

Đến những cảnh diễn cùng NSND Hồng Vân, sở trường hài của Võ Tấn Phát lại được đưa trở về đúng lúc. Vai diễn giống như điểm hội tụ của nhiều thứ Võ Tấn Phát tích lũy trong khoảng 10 năm làm nghề.

Bứt lên từ những vai làm nền

Trước khi được biết đến với những video triệu view hay liên tục xuất hiện ở các dự án điện ảnh, Võ Tấn Phát được đào tạo chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Giai đoạn đầu không thuận lợi, sau khi tốt nghiệp, anh từng diễn kịch cà phê để tích lũy kinh nghiệm với mức thù lao khoảng 100.000-150.000 đồng cho hai giờ biểu diễn.

Bước ngoặt đến năm 2017 khi Võ Tấn Phát giành quán quân bảng Triển vọng Cười xuyên Việt. Một năm sau, anh tiếp tục chiến thắng Cặp đôi hài hước và sau đó thử sức với vai trò MC.

Võ Tấn Phát đóng cạnh những ngôi sao phòng vé nhưng không bị lấn át hoàn toàn.

Khả năng gây cười là chìa khóa đầu tiên đưa Võ Tấn Phát đến gần công chúng. Web drama Gia đình cục súc do anh đầu tư sản xuất và đóng chính tiếp tục đẩy độ nhận diện lên cao khi nhiều tập thu hút lượng xem lớn, lọt nhóm video thịnh hành.

Võ Tấn Phát bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng trong Pháp sư mù (2019), Chồng người ta (2020). Cả hai vai diễn Võ Tấn Phát đều làm nền, đóng nhân vật không có tên. Đến Biệt đội rất ổn, khán giả bắt đầu nhớ đến anh nhiều hơn nhưng nhân vật vẫn thuộc tuyến phụ.

Vị trí của nam diễn viên dần thay đổi qua Nụ hôn bạc tỷ, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Báu vật trời cho. Đất diễn được mở rộng đồng thời với việc một số bộ phim anh tham gia vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu.

Tết ở làng địa ngục là một trong những dự án cho thấy Võ Tấn Phát bắt đầu bước xa khỏi sở trường. Tam Quỷ ban đầu vẫn hoạt ngôn, tếu táo, có tác dụng cân bằng bầu không khí nặng nề của câu chuyện kinh dị. Nhưng nhân vật sau đó phải trải qua nỗi sợ trước những hiện tượng kỳ bí, mất mát và bi kịch cá nhân.

Võ Tấn Phát thừa nhận anh bắt đầu từ con số 0, từng chật vật bước vào giới giải trí.

Đến Tiệm ăn của quỷ, Võ Tấn Phát cần sự biến chuyển diễn xuất tâm lý rõ rệt, đòi hỏi nam diễn viên thay đổi, học hỏi những nét diễn mới.

Làm giàu với ma 2 là cơ hội để Võ Tấn Phát làm mới mình hơn nữa. Ở một bộ phim có nhiều chất liệu hài, Võ Tấn Phát lại đảm nhận Giang - nhân vật mang màu sắc phản diện. Sự ranh mãnh, tham lam và những toan tính của nhân vật giúp anh lần đầu thể hiện rõ một hình ảnh đối lập với vẻ tếu táo thường thấy

Năm 2026, Võ Tấn Phát xuất hiện trong phim Tết Báu vật trời cho, đảm nhận vai chính trong bộ phim lễ 30/4-1/5 là Heo năm móng, góp mặt trong phim Anh hùng ra mắt cùng thời điểm.

Sau mùa phim lễ 2/9, Võ Tấn Phát trở lại vị trí trung tâm với Lên hương. Tần suất ra rạp dày đặc cho thấy nam diễn viên đang có nhiều cơ hội hơn trên thị trường điện ảnh.

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Theo Báo điện tử Tiền Phong