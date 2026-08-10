Michael B. Jordan và canh bạc lớn sau tượng vàng Oscar

Chỉ vài tháng sau khi chạm tay vào tượng vàng Oscar, Michael B. Jordan đã trở lại với một thử thách hoàn toàn khác. Anh hóa thân thành Thomas Crown, đồng thời đạo diễn và sản xuất bộ phim về siêu trộm kinh điển như một cách bước sang chương mới của sự nghiệp.

Có những thời điểm một diễn viên cần tận hưởng thành công. Michael B. Jordan lại chọn cách bước tiếp.

Tháng 3/2026, anh giành Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc với “Sinners” - cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp sau nhiều năm ghi dấu qua “Creed”, “Black Panther” và hàng loạt vai diễn đáng nhớ. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên của Jordan, và cũng là sự xác nhận cho vị trí của anh trong thế hệ ngôi sao Hollywood hiện nay.

Chưa lâu sau khoảnh khắc ấy, Jordan xuất hiện trong bộ vest trắng, bước vào thế giới của những vụ trộm nghệ thuật, những chiếc xe sang và những cuộc đấu trí đầy quyến rũ.

Thomas Crown - một nhân vật mà trước anh, Steve McQueen và Pierce Brosnan từng để lại dấu ấn. Lựa chọn ấy nói nhiều hơn một bộ phim mới. Nó cho thấy Michael B. Jordan dường như không muốn đứng yên ở nơi mình vừa thành công.

Michael B. Jordan trở lại màn ảnh với vai tỷ phú siêu trộm Thomas Crown. Ảnh: Instagram

Sau tượng vàng là một thử thách lớn

“The Thomas Crown Affair” (Thomas Crown - Phi vụ hoàn hảo) vốn đã có một vị trí riêng trong lịch sử điện ảnh. Phiên bản năm 1968 với Steve McQueen và Faye Dunaway tạo nên hình mẫu quý ông giàu có, thông minh và mê những trò chơi nguy hiểm. Đến năm 1999, Pierce Brosnan và Rene Russo tiếp tục đưa câu chuyện đến với một thế hệ khán giả khác.

Vì thế, bước vào vai Thomas Crown gần 60 năm sau phiên bản đầu tiên đồng nghĩa với việc Michael B. Jordan phải đối diện với những cái bóng rất lớn. Và thay vì né tránh, Jordan chọn cách làm mới cuộc chơi.

“Tôi không muốn đây chỉ đơn thuần là một bộ phim làm lại. Tôi muốn đây là một tác phẩm tái tưởng tượng”, Jordan nói.

Nam diễn viên không muốn lặp lại hình ảnh một tỷ phú da trắng giàu có đi trộm cắp chỉ để tìm cảm giác mạnh. Với anh, câu chuyện ấy cần được nhìn lại bằng một góc nhìn phù hợp hơn với hiện tại.

Thomas Crown mới vẫn giàu có, lịch lãm và cực kỳ thông minh. Nhưng những phi vụ của anh giờ đây gắn với việc thu hồi các tác phẩm nghệ thuật, cổ vật bị đánh cắp hoặc mua bán trái phép, đưa chúng trở về nơi chúng thuộc về.

Một thay đổi không quá lớn về hình thức, nhưng đủ để nhân vật có thêm một lý do để tồn tại trên màn ảnh hôm nay.

Michael B. Jordan trong tạo hình lịch lãm của Thomas Crown. Ảnh: Instagram

Michael B. Jordan muốn nhiều hơn một vai diễn

Điều khiến “The Thomas Crown Affair” đáng chú ý không chỉ là nhân vật mà Jordan lựa chọn. Mà là vị trí anh đứng trong bộ phim.

Nếu Oscar là phần thưởng cho khả năng diễn xuất, Thomas Crown lại giống một bài kiểm tra khác. Jordan phải chứng minh rằng anh có thể làm chủ một bộ phim không chỉ bằng gương mặt trước máy quay mà còn bằng góc nhìn phía sau máy quay.

Khán giả đã quen với Michael B. Jordan trong những vai diễn giàu năng lượng. Adonis Creed là một võ sĩ phải chiến đấu để khẳng định mình; Killmonger trong “Black Panther” lại là nhân vật đầy giận dữ và tổn thương. Với “Sinners”, Jordan tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa khi cùng lúc thể hiện hai nhân vật với những sắc thái khác nhau.

Michael B. Jordan đứng trước thử thách mới sau thành công của Sinners và chiến thắng Oscar. Ảnh: Warner Bros. Pictures

Thomas Crown lại cần một thứ khác, đó là sự điềm tĩnh, sự quyến rũ và khả năng khiến người khác chú ý mà không cần phải cố gắng.

Trailer đầu tiên cho thấy Jordan khá thoải mái với hình ảnh ấy: Những bộ vest chỉn chu, ánh mắt tự tin, những phi vụ được tính toán kỹ lưỡng và phong thái của một người dường như luôn biết mình đang làm gì. Bộ phim cũng đưa nhân vật vào những cuộc rượt đuổi, màn đột nhập và hành động ở nhiều địa điểm trên thế giới.

Sau Oscar, không chọn đường dễ

Từ một diễn viên trẻ từng gây chú ý với những vai diễn gai góc, anh đã trở thành ngôi sao Hollywood có tượng vàng Oscar. Và ngay khi đạt được một trong những đỉnh cao ấy, Jordan lại tự đặt mình vào một thử thách mới.

“The Thomas Crown Affair” chưa ra mắt nên chưa thể biết Michael B. Jordan có tạo được một Thomas Crown đủ sức đứng cạnh Steve McQueen hay Pierce Brosnan hay không. Nhưng lựa chọn này đã cho thấy tham vọng của anh. Sau Oscar, Jordan không muốn chỉ được nhớ đến như một diễn viên từng có một màn trình diễn xuất sắc mà anh muốn trở thành người có thể tự mình tạo ra cuộc chơi.

Và Thomas Crown, một quý ông siêu trộm từng sống qua nhiều thế hệ khán giả, có thể là thử thách thú vị nhất cho chương mới ấy.

Theo vov.vn