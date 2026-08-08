Trấn Thành chính thức khai máy phim Tết 2027, cái tên “Em” gây tò mò

Đạo diễn Trấn Thành chính thức khai máy dự án phim Tết 2027 mang tên “Em”. Nghi thức cúng máy vừa được tổ chức, đánh dấu ngày đầu tiên đoàn phim bước vào quá trình sản xuất, hướng đến thời điểm công chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027.

Sau nhiều tác phẩm điện ảnh ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, Trấn Thành tiếp tục lựa chọn mùa phim Tết cho dự án mới. Qua các bộ phim trước đây, nam đạo diễn tập trung vào những câu chuyện gần gũi với khán giả đại chúng, khai thác nhiều cung bậc cảm xúc và cách kể chuyện khác nhau trên màn ảnh.

“Em” là dự án điện ảnh tiếp theo do Trấn Thành đạo diễn. Chia sẻ trong ngày khai máy, anh cho biết cảm xúc khi bắt đầu bộ phim lần này có phần khác với những dự án trước.

Trấn Thành trở lại đường đua phim Tết

“Bình thường Thành sẽ rất hồi hộp mỗi khi khai máy dự án mới, nhưng hôm nay Thành lại thấy bình yên, giống như đây là chuyện nhất định phải đến vậy. Vốn Thành đang chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động đối với câu chuyện của “Em” mãnh liệt đến mức mình quyết định để dành dự án kia cho một thời điểm thích hợp hơn”, Trấn Thành chia sẻ.

Theo đạo diễn, không chỉ dự án được quyết định sau một sự thay đổi trong kế hoạch mà một số nhân sự, diễn viên cũng được lựa chọn ở thời điểm khá sát ngày thực hiện. Anh nói: “Thành tin vào sắp đặt của vũ trụ, những gì xảy ra tự nhiên nhất sẽ chạm đến khán giả nhiều nhất”.

Hiện ê-kíp chưa công bố thông tin cụ thể về nội dung, chủ đề cũng như dàn diễn viên tham gia Em. Nhà sản xuất cho biết các thông tin sẽ được hé lộ trong thời gian tới nhằm giữ sự bất ngờ cho khán giả.

Trấn Thành cũng khẳng định động lực thực hiện bộ phim xuất phát từ sự rung cảm của anh dành cho câu chuyện. Nam đạo diễn gửi lời cảm ơn đến ê-kíp và các diễn viên đã lựa chọn đồng hành với dự án.

“Thành tin rằng dù đôi khi mình là người ra quyết định, đó cũng là mối duyên của dự án với mọi người”, anh cho biết.

Trước khi bắt tay thực hiện Em, Trấn Thành có thời gian tham gia một dự án phim tại Hàn Quốc. Theo đạo diễn, trải nghiệm làm việc tại đây giúp anh học hỏi thêm nhiều điều và anh mong muốn có thể áp dụng những kinh nghiệm đó vào dự án phim Tết 2027.

“Ekip họ làm việc liên tục và luôn giữ tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao. Thành luôn yêu mến, ngưỡng mộ và biết ơn những người đặt trách nhiệm lên đầu. Thành hy vọng ekip của “Em” cũng sẽ làm tốt nhất có thể những gì cần làm nhất cho dự án này”, Trấn Thành chia sẻ.

Theo kế hoạch hiện tại, Em dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027. Những thông tin tiếp theo về nội dung và dàn diễn viên của phim sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới.

Theo vov.vn